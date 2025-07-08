  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
期貨新聞

08/07/2025 09:15

期指高開８４點報２３９４９，國指期貨升３７點報８６３０

　　《經濟通通訊社８日專訊》期指高開８４點報２３９４９，國指期貨高開３７點報８６３０
，科指期貨高開２４點報５２４８。

《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看

返回期貨新聞

下一篇新聞︰08/07/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１３８６０２張增４１１７張

其他期貨新聞
More

08/07/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１９１５２４張增６４９１張

08/07/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２８１５１張，增６９１７張

07/07/2025 19:57  《再戰明天》澳洲央行公布議息結果，德國公布進出口數據

07/07/2025 19:56  《日入而息》富衛首掛收高逾１％，中國傳擴南向債券通至非銀機構

07/07/2025 17:21  《外圍焦點》歐元區公布５月零售銷售

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普關稅大棒重擊亞洲，傳歐盟稅率僅為10%

08/07/2025 09:23

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，PAObank開戶定存優惠1個月...

06/07/2025 10:55

貨幣攻略

韓國總統李在明人事布局的快、狠、準

03/07/2025 09:19

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處