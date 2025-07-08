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期貨新聞

08/07/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２４１１０點，升３點，低水３８點

　　《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４１０８點，升１點，低水４０點
，最新報２４１１０點，升３點，低水３８點，合約成交１４４張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８６９３點，跌１點，低水１６點，最新報８６９４點，無
升跌，低水１５點，合約成交１６５張。

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