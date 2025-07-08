【夜期時段】即月期指最新報２４１１０點，升３點，低水３８點

《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４１０８點，升１點，低水４０點

，最新報２４１１０點，升３點，低水３８點，合約成交１４４張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８６９３點，跌１點，低水１６點，最新報８６９４點，無

升跌，低水１５點，合約成交１６５張。

