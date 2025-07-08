【夜期時段】即月期指最新報２４１１０點，升３點，低水３８點

《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４１０８點，升１點，低水４０點
，最新報２４１１０點，升３點，低水３８點，合約成交１４４張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８６９３點，跌１點，低水１６點，最新報８６９４點，無
升跌，低水１５點，合約成交１６５張。
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08/07/2025 17:20
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08/07/2025 16:31 即月期指最後交易價２４１０７升２４２點，低水４１點
08/07/2025 15:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６２８３﹒５升７﹒５點
08/07/2025 09:27 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６２７２﹒８跌３﹒２點
08/07/2025 09:15 期指高開８４點報２３９４９，國指期貨升３７點報８６３０
08/07/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１３８６０２張增４１１７張
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