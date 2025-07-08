《再戰明天》中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，新西蘭央行公布議息結果

《經濟通通訊社８日專訊》中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，及新西蘭央行公布議息結果，料為周

三（９日）市場焦點。



＊歐洲央行官員發表講話，美國公布批發庫存等數據＊



各國重要經濟活動方面，第九屆ＯＰＥＣ國際研討會舉行（至１０日）。周三本港時間

１０：００ａｍ，新西蘭央行舉行貨幣政策會議。１：３０ｐｍ，澳洲央行助理總裁亨特在央行

一個線上研討會發表非正式談話。５：３０ｐｍ，英倫銀行發布金融穩定報告。晚上

６：４５ｐｍ，歐洲央行執委連恩發表講話，全方位闡述歐洲央行貨幣政策議程。９：００ｐｍ

，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。



數據方面，周三（９日）７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布６月貨幣供應Ｍ２；

６月貨幣供應Ｍ３。９：３０ａｍ，中國公布６月消費者物價指數，年率跌幅料維持於０﹒１％

；６月生產者物價指數年率跌幅料由３﹒３％收窄至３﹒２％。２：００ｐｍ，日本公布６月工

具機訂單。１０：００ｐｍ，美國公布５月批發庫存，月率料由０﹒２％逆轉至下滑０﹒３％；

５月批發貿易月率升幅料由０﹒１％擴大至０﹒２％。



此外，明日海螺材料科技（０２５６０）、匯舸環保（０２６１３）、榮利營造

（０９６３９）等將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）

