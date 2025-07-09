即月期指最後交易價２３８８２跌２２５點，成交６７７８３張

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指最後交易價２３８８２，跌２２５點，低水１０點，成

交６７７８３張。即月國指期貨最後交易價８５９３，跌１０１點，低水４點，成交５４４７１

張。另外，即月科指期貨最後交易價５２１９，跌１０１點，低水１３點，成交７６９４７張。



夏日勁減 低至買1送1 | 樂本健推出多款精選產品，優惠低至「買一送一」，全面照顧你的健康所需。(優惠期至17/7/2025)► 了解詳情