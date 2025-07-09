即月期指最後交易價２３８８２跌２２５點，成交６７７８３張

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指最後交易價２３８８２，跌２２５點，低水１０點，成
交６７７８３張。即月國指期貨最後交易價８５９３，跌１０１點，低水４點，成交５４４７１
張。另外，即月科指期貨最後交易價５２１９，跌１０１點，低水１３點，成交７６９４７張。
夏日勁減 低至買1送1 | 樂本健推出多款精選產品，優惠低至「買一送一」，全面照顧你的健康所需。(優惠期至17/7/2025)► 了解詳情
09/07/2025 16:46
《經濟通通訊社９日專訊》即月期指最後交易價２３８８２，跌２２５點，低水１０點，成
交６７７８３張。即月國指期貨最後交易價８５９３，跌１０１點，低水４點，成交５４４７１
張。另外，即月科指期貨最後交易價５２１９，跌１０１點，低水１３點，成交７６９４７張。
夏日勁減 低至買1送1 | 樂本健推出多款精選產品，優惠低至「買一送一」，全面照顧你的健康所需。(優惠期至17/7/2025)► 了解詳情
上一篇新聞︰09/07/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２３９１４點，升３２點，高水２２點
下一篇新聞︰09/07/2025 16:31 即月期指最後交易價２３８８２跌２２５點，低水１０點
09/07/2025 17:39 《外圍焦點》歐洲央行執委發表講話，ＦＯＭＣ發布會議記錄
09/07/2025 15:08 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６２７１﹒３跌０﹒７點
09/07/2025 09:17 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６２６６﹒３跌５﹒７點
09/07/2025 09:15 期指低開４０點報２４０６７，國指期貨跌１０點報８６８４
09/07/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１４１１３０張增２５２８張
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
多櫃台N