【夜期時段】即月期指最新報２３９１４點，升３２點，高水２２點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３８９０點，升８點，低水２點，
最新報２３９１４點，升３２點，高水２２點，合約成交３４９張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８５９２點，跌１點，低水５點，最新報８６０４點，升
１１點，高水７點，合約成交４０３張。
【你點睇？】美國將對越南轉口貨物徵40％關稅或劍指中國，你認為此舉會否對中國出口商品起到遏制作用？► 立即投票
09/07/2025 17:20
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09/07/2025 16:31 即月期指最後交易價２３８８２跌２２５點，低水１０點
09/07/2025 15:08 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６２７１﹒３跌０﹒７點
09/07/2025 09:17 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６２６６﹒３跌５﹒７點
09/07/2025 09:15 期指低開４０點報２４０６７，國指期貨跌１０點報８６８４
09/07/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１４１１３０張增２５２８張
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