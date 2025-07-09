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期貨新聞

09/07/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２３９１４點，升３２點，高水２２點

　　《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３８９０點，升８點，低水２點，
最新報２３９１４點，升３２點，高水２２點，合約成交３４９張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８５９２點，跌１點，低水５點，最新報８６０４點，升
１１點，高水７點，合約成交４０３張。

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