【夜期時段】即月期指最新報２３９１４點，升３２點，高水２２點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３８９０點，升８點，低水２點，

最新報２３９１４點，升３２點，高水２２點，合約成交３４９張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８５９２點，跌１點，低水５點，最新報８６０４點，升

１１點，高水７點，合約成交４０３張。

