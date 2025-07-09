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09/07/2025 19:45

《再戰明天》韓國央行公布議息結果，德國公布ＣＰＩ

　　《經濟通通訊社９日專訊》韓國央行公布議息結果，及德國公布ＣＰＩ，料為周四（１０日
）市場焦點。
　
＊歐洲央行執委發表講話，日本公布ＰＰＩ＊
　
　　各國重要經濟活動方面，中國外長王毅出席中國東盟外長會，東盟與中日韓外長會、東亞峰
會外長會和東盟地區論壇外長會（至１１日）。周四本港時間約９：００ａｍ，韓國央行公布利
率決定。３：００ｐｍ，歐洲央行執委奇波洛內發表講話；同一時間，西班牙央行總裁艾斯克里
瓦發表講話。晚上１０：００ｐｍ，聖路易斯聯儲總裁穆薩萊姆參加關於美國經濟和貨幣政策的
爐邊談話。
　
　　數據方面，周四７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布６月生產者物價指數，月率跌
幅料由０﹒２％收窄至０﹒１％，年率升幅料由３﹒２％收窄至２﹒９％。２：００ｐｍ，德國
公布６月消費者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料由２﹒１％收窄至２％。８：３０ｐｍ
，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１９６﹒４萬升至１９６﹒５萬；首次申請失業救濟
金人數料由２３﹒３萬升至２３﹒５萬。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：凱升控股（００１０２）、ＬＥＴ　ＧＲＯＵＰ
（０１３８３）、迅銷（０６２８８）等。
　
　　此外，明日布魯可（００３２５）、如祺出行（０９６８０）等將有基石投資者持股解禁。
（ｗａ）

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