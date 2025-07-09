《再戰明天》韓國央行公布議息結果，德國公布ＣＰＩ

《經濟通通訊社９日專訊》韓國央行公布議息結果，及德國公布ＣＰＩ，料為周四（１０日

）市場焦點。



＊歐洲央行執委發表講話，日本公布ＰＰＩ＊



各國重要經濟活動方面，中國外長王毅出席中國東盟外長會，東盟與中日韓外長會、東亞峰

會外長會和東盟地區論壇外長會（至１１日）。周四本港時間約９：００ａｍ，韓國央行公布利

率決定。３：００ｐｍ，歐洲央行執委奇波洛內發表講話；同一時間，西班牙央行總裁艾斯克里

瓦發表講話。晚上１０：００ｐｍ，聖路易斯聯儲總裁穆薩萊姆參加關於美國經濟和貨幣政策的

爐邊談話。



數據方面，周四７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布６月生產者物價指數，月率跌

幅料由０﹒２％收窄至０﹒１％，年率升幅料由３﹒２％收窄至２﹒９％。２：００ｐｍ，德國

公布６月消費者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料由２﹒１％收窄至２％。８：３０ｐｍ

，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１９６﹒４萬升至１９６﹒５萬；首次申請失業救濟

金人數料由２３﹒３萬升至２３﹒５萬。



在本港，明日公布業績的公司有：凱升控股（００１０２）、ＬＥＴ ＧＲＯＵＰ

（０１３８３）、迅銷（０６２８８）等。



此外，明日布魯可（００３２５）、如祺出行（０９６８０）等將有基石投資者持股解禁。

（ｗａ）

