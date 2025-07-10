即月期指最後交易價２４０２３升１４１點，低水５點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指最後交易價２４０２３，升１４１點，低水５點，暫

成交６７４１６張。即月國指期貨最後交易價８６６４，升７１點，低水４點，暫成交

５６５４６張。另外，即月科指期貨最後交易價５２１９，跌１點，高水２點，暫成交

５８０２７張。



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