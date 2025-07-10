即月期指最後交易價２４０２３升１４１點，低水５點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指最後交易價２４０２３，升１４１點，低水５點，暫
成交６７４１６張。即月國指期貨最後交易價８６６４，升７１點，低水４點，暫成交
５６５４６張。另外，即月科指期貨最後交易價５２１９，跌１點，高水２點，暫成交
５８０２７張。
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10/07/2025 16:31
《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指最後交易價２４０２３，升１４１點，低水５點，暫
成交６７４１６張。即月國指期貨最後交易價８６６４，升７１點，低水４點，暫成交
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10/07/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２４０３３點，升１０點，高水５點
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10/07/2025 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６２９８﹒２５跌９點
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