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期貨新聞

11/07/2025 09:15

期指低開２３點報２４０００，國指期貨跌２０點報８６４４

　　《經濟通通訊社１１日專訊》期指低開２３點報２４０００，國指期貨低開２０點報
８６４４，科指期貨低開１９點報５２００。

《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看

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