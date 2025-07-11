期指低開２３點報２４０００，國指期貨跌２０點報８６４４

《經濟通通訊社１１日專訊》期指低開２３點報２４０００，國指期貨低開２０點報
８６４４，科指期貨低開１９點報５２００。
《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看
11/07/2025 09:15
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上一篇新聞︰11/07/2025 15:06 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指６３０５﹒７５跌１８﹒５點
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11/07/2025 16:46 即月期指最後交易價２４１６０升１３７點，成交１０７０００張
11/07/2025 16:31 即月期指最後交易價２４１６０升１３７點，高水２０點
11/07/2025 15:12 《基金債券攻略－凌風》積金易平台，不是讓你隨意轉基金！
11/07/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１４１９２９張，增３９１張
11/07/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１９１６００張減２１５３張
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