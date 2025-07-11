即月期指最後交易價２４１６０升１３７點，高水２０點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指最後交易價２４１６０，升１３７點，高水２０點，
暫成交１０６８８９張。即月國指期貨最後交易價８６９２，升２８點，高水４點，暫成交
１０５６８８張。另外，即月科指期貨最後交易價５２４６，升２７點，低水２點，暫成交
１２０１１４張。
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11/07/2025 16:31
《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指最後交易價２４１６０，升１３７點，高水２０點，
暫成交１０６８８９張。即月國指期貨最後交易價８６９２，升２８點，高水４點，暫成交
１０５６８８張。另外，即月科指期貨最後交易價５２４６，升２７點，低水２點，暫成交
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11/07/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２４１６０點，無升跌，高水２０點
11/07/2025 15:06 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指６３０５﹒７５跌１８﹒５點
11/07/2025 09:15 期指低開２３點報２４０００，國指期貨跌２０點報８６４４
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