即月期指最後交易價２４１６０升１３７點，高水２０點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指最後交易價２４１６０，升１３７點，高水２０點，

暫成交１０６８８９張。即月國指期貨最後交易價８６９２，升２８點，高水４點，暫成交

１０５６８８張。另外，即月科指期貨最後交易價５２４６，升２７點，低水２點，暫成交

１２０１１４張。

