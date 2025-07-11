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11/07/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２４１６０點，無升跌，高水２０點

　　《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４１５６點，跌４點，高水１６
點，最新報２４１６０點，無升跌，高水２０點，合約成交４４５張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８６９４點，升２點，高水６點，最新報８６９２點，無升
跌，高水４點，合約成交１４６張。

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