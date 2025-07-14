期指低開１００點報２４０６０，國指期貨跌３８點報８６５４

《經濟通通訊社１４日專訊》期指低開１００點報２４０６０，國指期貨低開３８點報
８６５４，科指期貨低開２６點報５２２０。
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14/07/2025 09:15
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上一篇新聞︰14/07/2025 15:06 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６２７１﹒８跌逾２８點
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14/07/2025 17:25 《外圍焦點》歐洲央行執委與歐洲議會委員會交換意見
14/07/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２４１９５點，升１０點，低水８點
14/07/2025 16:31 即月期指最後交易價２４１８５升２５點，低水１８點
14/07/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１３２５１６張減９４１３張
14/07/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１８６１５２張減５４４８張
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