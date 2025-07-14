《再戰明天》中國公布第二季ＧＤＰ等數據，美國公布ＣＰＩ

《經濟通通訊社１４日專訊》中國公布第二季ＧＤＰ等數據，及美國公布ＣＰＩ，料為周二

（１５日）市場焦點。



＊里奇蒙聯儲總裁發表演講，歐元區公布工業生產＊



各國重要經濟活動方面，里奇蒙聯儲總裁巴爾金發表演講。英倫銀行總裁貝利和財政大臣里

夫斯在倫敦市長官邸晚宴發表演講。上海合作組織成員國外長理事會會議舉行，上合組織其他成

員國外長和上合組織常設機構負責人將與會，其中印度外長蘇杰生將結合與會訪華。周二本港時

間５：００ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在歐洲議會經濟與貨幣事務委員會的聽證會

上做介紹性發言。晚上９：１５ｐｍ，美聯儲金融監管副主席鮑曼在美聯儲主辦的會議致歡迎辭

。



數據方面，周二１０：００ａｍ（本港時間．下同），中國公布第二季國內生產總值，年率

升幅料由５﹒４％收窄至５﹒１％，經季節調整季率升幅料由１﹒２％收窄至０﹒９％，年初至

今年率升幅料由５﹒４％收窄至５﹒３％；６月工業生產年率升幅料由５﹒８％收窄至５﹒６％

，年初至今年率升幅料由６﹒３％收窄至６﹒２％；６月零售銷售年率升幅料由６﹒４％收窄至

５﹒２％，年初至今年率升幅料維持於５％；６月失業率料維持於５％。５：００ｐｍ，歐元區

公布５月工業生產，年率升幅料由０﹒８％擴大至２﹒１％，經季節調整月率料由下滑２﹒４％

改善至升０﹒７％。８：３０ｐｍ，美國公布６月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒１％擴大

至０﹒３％，年率升幅料由２﹒４％擴大至２﹒６％，經季節調整料由３２６﹒８５升至

３２７﹒８２；７月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由負１６收窄至負９﹒６。



此外，明日賽目科技（０２５７１）將有基石投資者持股解禁。



另美國周三（１６日）公布６月生產價格指數（ＰＰＩ）、周四（１７日）公布６月零售銷

售數據。（ｗａ）

