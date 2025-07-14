《日入而息》新世界傳未如期獲１５６億貸款，星蟬聯全球最貴城市

《今天重點》

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新世界（０００１７）據報未能按時獲１５６億元貸款，續進行磋商

新加坡蟬聯全球最貴城市，香港排名降至第三，港律師費貴絕全球

國際家居零售（０１３７３）否認日本城全面結業；國際家居零售料中期少賺至少約５１％

傳越疆（０２４３２）折讓最多９﹒５％配售約１７４０萬股，集資最多９﹒６億元

傳亞盛醫藥（０６８５５）通過先舊後新配售２２００萬股，集資最多１５﹒４億

傳信達香港考慮年內再度發行離岸人民幣債券

必和必拓夥寧德時代（０３７５０）及比亞迪（０１２１１）簽協議，探索採礦及運輸電池商機

運輸署向星群發出首個的士車隊牌照，車隊今起投入服務

內地６月社會融資規模增４﹒２萬億元，大勝預期；６月新增人民幣貸款２﹒２４萬億元，大勝

預期；內地６月末Ｍ２增８﹒３％勝預期，Ｍ１增４﹒６％

海關總署指國際大宗商品價格波動對進口增速影響較大；上半年對美出口降９﹒９％，進口降７

﹒７％；下半年中國外貿穩增長仍需艱苦努力；上半年中國對歐盟平均每天進出口超１５０億元

；上半年對一帶一路國家進出口同比增４﹒７％；上半年出口同比增７﹒２％，進口降２﹒７％

；６月出口同比增７﹒２％，進口增２﹒３％；６月美元計出口增５﹒８％進口增１﹒１％，均

勝預期

機構指中美貿易休戰提振６月出口，下半年料逐步承壓；機構料中國次季ＧＤＰ增５﹒１％，關

稅戰中穩住陣腳

比特幣首次突破１２萬美元，美眾院即將審議加密幣立法

馬斯克建議特斯拉股東就是否投資ｘＡＩ投票；５年時間內，ＡＩ將比所有人類加起來更聰明

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《即日市況》

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恒指好淡爭持全日升６３點收報２４２０３，神華憧憬夏季需求領漲

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《深滬股市》

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上月進出口勝預期，滬綜指收升０﹒２７％連升三日

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《美元匯價》

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歐元最新報１﹒１６９２╱９４，日圓最新報１４７﹒２４╱２６

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《公司資訊》

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廣州鳳園雞煲火鍋在港開設首間餐廳，借港出海拓大中華及亞洲市場

海通恆信（０１９０５）上半年溢利跌３﹒４％

天譽置業（０００５９）公司清盤呈請延期

ＰＡＯｂａｎｋ推美元定存優惠，３個月高達４﹒３厘

比亞迪（０１２１１）弗迪電池與必和必拓合作，加快礦山去柴油化進程

淘寶閃購日訂單量破８０００萬創新高，日活躍用戶環比淨增１５％

據報娃哈哈宗馥莉在港涉逾百億元遺產糾紛，三原告自稱同父異母

ＨＫＴＶｍａｌｌ增Ｃｉｒｃｌｅ Ｋ自取點，自取點增至３１８間

前滙豐高管石元良據報加入恒生（０００１１）出任行政總裁辦公室顧問

友邦（０１２９９）謝仕榮對保險業前景仍然樂觀，銀髮市場潛力龐大

Ｍ＆Ｇ英卓投資管理與國泰海通證券（０２６１１）建策略性合作關係

偉仕佳杰（００８５６）進行合作洽談，以探索穩定幣支付及結算解決方案

小米（０１８１０）進軍短劇，ＲＥＤＭＩ首部短劇《時空合夥人》周四首播；黃仁勳再訪中國

，與雷軍合照曝光

中國動向（０３８１８）斥資３億元人幣認購人民幣基金Ｂ類單位

明源雲（００９０９）獲控股股東近日增持３００萬股

國際家居零售（０１３７３）否認日本城全面結業

寶龍商業（０９９０９）清盤聆訊進一步延期至１１月１７日

李寧（０２３３１）第二季度零售流水按年錄得低單位數增長

寶龍地產（０１２３８）清盤聆訊進一步延期至１１月１７日

新世界（０００１７）據報未能按時獲１５６億元貸款，續進行磋商

十月稻田（０９６７６）今完成轉換約６﹒４６億股非上市股份為Ｈ股

復宏漢霖（０２６９６）旗下胃癌藥國際多中心３期臨床研究完成美國首例患者給藥

必和必拓夥寧德時代（０３７５０）及比亞迪簽協議，探索採礦及運輸電池商機

方達控股（０１５２１）高峻辭任首席財務官，王歡獲委任為臨時首席財務官

東航（００６７０）與星巴克中國全面合作，雙方會員綁定後消費可享專屬禮遇

中信資源（０１２０５）附屬ＫＢＭ勝訴，不會就經審核稅款撥備

新華保險（０１３３６）上半年保費收入增長２３％

港華智慧能源（０１０８３）可換股債券換股價調整為５﹒９４元

信達國際控股（００１１１）贖回基金若干認購股份

旭輝控股（００８８４）６月合同銷售金額按年跌５３﹒７％

保利置業集團（００１１９）附屬上海保利置業發行５億人幣中期票據

石四藥集團（０２００５）氯化銅已獲藥監局批准登記成為在上市製劑使用原料藥

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《中國要聞》

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王毅晤拉夫羅夫，冀中俄深化戰略合作應對世界挑戰

海關總署指國際大宗商品價格波動對進口增速影響較大；上半年對美出口降９﹒９％，進口降７

﹒７％；下半年中國外貿穩增長仍需艱苦努力；上半年中國對歐盟平均每天進出口超１５０億元

；上半年對一帶一路國家進出口同比增４﹒７％；上半年出口同比增７﹒２％，進口降２﹒７％

；６月出口同比增７﹒２％，進口增２﹒３％；６月美元計出口增５﹒８％進口增１﹒１％，均

勝預期

海關指個別國家濫施關稅擾全球經貿，但中國有能力應對；將對５３個非洲建交國實施零關稅帶

動共同發展；Ｌａｂｕｂｕ真偽鑒定關鍵看牙，正版九顆尖牙

人行２２６２億逆回購利率持平，淨投放１１９７億；明日將開展１４０００億元買斷式逆回購

操作；６月人行口徑外匯佔款減７１４﹒４億，連減１５個月；中國不尋求通過匯率貶值獲取國

際競爭優勢；上半年新增貸款主要投向製造業等重點領域；鄒瀾稱繼續實施好適度寬鬆幣策，更

好推動擴內需；至５月末科技創新貸款簽約合同達１﹒７萬億元；２７家股權投資機構發科技創

新債１５３億；中美貨幣政策周期錯位將改善，中美利差趨收窄；服務消費發展空間較大，引導

金融機構精準支持；服務消費發展空間較大，引導金融機構精準支持；機構指信貸有所復甦，進

一步降息降準緊迫性不高

財政部明日開展國債做市支持操作，規模４﹒８億元

內地６月末Ｍ２增８﹒３％勝預期，Ｍ１增４﹒６％；６月末社會融資規模存量４３０萬億元，

增８﹒９％；６月社會融資規模增４﹒２萬億元，大勝預期６月新增人民幣貸款２﹒２４萬億元

，大勝預期

中國６月稀土出口按月增３２％，按年增６０％

上半年新註冊新能源車增２８％至５６２萬輛，創新高

機構指中美貿易休戰提振６月出口，下半年料逐步承壓；機構料中國次季ＧＤＰ增５﹒１％，關

稅戰中穩住陣腳

外交部表示上合組織外長理事會為天津峰會作政治準備

東莞激活夜間消費動能，對酒吧等駐唱駐演應批盡批

湖南省發布「減鹽減油」行動計劃，促發展健康新湘菜

宇樹科技王興興等民營企業家明日亮相中外記者見面會

月之暗面發布Ｋｉｍｉ Ｋ２開源模型，試圖奪回市場地位

朗毅機器人獲數千萬元天使輪融資，英諾天使基金領投

瑞銀指中國ＡＩ視頻生成市場發展迅速

國資委原副部長級幹部駱玉林受賄兼內幕交易被判死緩

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒６％，報２２６１４﹒９７點

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《大國博弈》

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王毅晤魯比奧，冀共同找到中美正確相處之道

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《國際要聞》

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特朗普再度催促鮑威爾下台，德銀警告或致金融動盪

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《外圍經濟》

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日本５月核心機械訂單按月減０﹒６％，優於市場預期；日本３０年期國債孳息率上升至近兩個

月來最高；日本８５％家庭預期物價上漲，央行料將上調通脹預期；日本參院周日選舉，１０年

期日債孳息率創兩月最高

歐洲股市開盤普跌，特朗普３０％關稅打壓市場情緒

美歐或數日內達臨時協議，華爾街緊盯周一市場表現

比特幣首次突破１２萬美元，美眾院即將審議加密幣立法

特朗普向歐盟及墨西哥徵收關稅，比特幣迫近十二萬大關

馬斯克建議特斯拉股東就是否投資ｘＡＩ投票；５年時間內，ＡＩ將比所有人類加起來更聰明

黃仁勳稱美國應降低對他國依賴，將技術製造業遷回本土

高盛預計明年年中金價升至４０００美元

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《其他消息》

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徐啟方獲任命為國務院港澳辦分管日常工作副主任

陳茂波稱韓國對投資中港興趣濃厚，首五月交易額逾１﹒５萬億元

Ａ股瀾起科技申在港ＩＰＯ，去年多賺逾兩倍

劉凱旋稱不少企業選擇落戶香港，地緣政治帶來機遇

大型體育活動事務委員會向三項活動頒授「Ｍ」品牌認可

啟德方艙改建青年旅舍試業，首期提供２５０間客房

新加坡蟬聯全球最貴城市，香港排名降至第三，港律師費貴絕全球

星展看好美股科技行業，續看好債券優於股票；第三季轉向防禦性策略，維持看好另類投資

許正宇稱首階段僅發少量牌照，下階段研ＥＴＦ代幣化

調查指逾半港生認同懂ＡＩ職場顯優勢，八成憂增求職難度

路政署將邀業界就港深西部鐵路香港段項目提交意向書

運輸署向星群發出首個的士車隊牌照，車隊今起投入服務

金管局呼籲市民提防偽冒金管局發出文件；證券及期貨專業總會表示從未提供任何形式配資平台

查詢服務

中原十大屋苑周末錄８成交按周跌４７％，創７周新低

世邦魏理仕料荃灣住宅地總發展價值５０億至７０億元；美聯指荃灣住宅地估值逾１７億，料大

型發展商參投

積金評級指強積金次季回報６％，資金最多流入保守基金

立法會選舉活動建議指引公眾諮詢大會本周五舉行

投資推廣署舉辦研討會，促進金融科企與投資界交流

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