期指高開８９點報２４２７４，國指期貨升２７點報８７５２

《經濟通通訊社１５日專訊》期指高開８９點報２４２７４，國指期貨高開２７點報
８７５２，科指期貨高開１５點報５２９３。
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15/07/2025 09:15
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上一篇新聞︰15/07/2025 15:09 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６３２９﹒３升逾１８點
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15/07/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２４５３５點，升７點，低水５５點
15/07/2025 16:46 即月期指最後交易價２４５２８升３４３點，成交１０３５４９張
15/07/2025 16:31 即月期指最後交易價２４５２８升３４３點，低水６２點
15/07/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１３５６０４張增３０８８張
15/07/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１８６４０８張，增２５６張
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