【夜期時段】即月期指最新報２４５３５點，升７點，低水５５點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４５２２點，跌６點，低水６８

點，最新報２４５３５點，升７點，低水５５點，合約成交１７８張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８８５４點，跌１點，低水２３點，最新報８８５３點，跌

２點，低水２４點，合約成交１８８張。

