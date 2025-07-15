【夜期時段】即月期指最新報２４５３５點，升７點，低水５５點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４５２２點，跌６點，低水６８
點，最新報２４５３５點，升７點，低水５５點，合約成交１７８張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８８５４點，跌１點，低水２３點，最新報８８５３點，跌
２點，低水２４點，合約成交１８８張。
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15/07/2025 17:20
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