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15/07/2025 19:45

《再戰明天》多名美聯儲官員發表講話，美國公布ＰＰＩ等數據

　　《經濟通通訊社１５日專訊》多名美聯儲局官員發表講話，及美國公布ＰＰＩ等數據，料為
周三（１６日）市場焦點。
　
　　各國重要經濟活動方面，Ｎｖｉｄｉａ首席執行官黃仁勳舉行媒體吹風會。英倫銀行金融穩
定戰略執行董事Ｎａｔｈａｎａｅｌ　Ｂｅｎｊａｍｉｎ發表講話。本港時間周三晚
８：００ｐｍ，德法兩國財長會晤並舉行聯合新聞發布會；同一時間，里奇蒙聯儲總裁巴爾金發
表講話。９：１５ｐｍ，克利夫蘭聯儲總裁哈瑪克發表講話。１０：００ｐｍ，美聯儲局理事巴
爾在布魯金斯學會就金融監管發表演講。
　
＊英國公布ＣＰＩ，歐元區公布貿易收支＊
　
　　數據方面，周三２：００ｐｍ（本港時間．下同），英國公布６月消費者物價指數，月率升
幅料由０﹒２％收窄至０﹒１％，年率升幅料維持於３﹒４％；６月核心消費者物價指數年率升
幅料維持於３﹒５％。４：３０ｐｍ，英國公布５月房價指數。５：００ｐｍ，歐元區公布５月
貿易收支，經季節調整料維持於１４０億歐元。８：３０ｐｍ，美國公布６月生產者物價指數，
月率升幅料由０﹒１％擴大至０﹒２％，年率升幅料由２﹒６％收窄至２﹒５％。９：１５ｐｍ
，美國公布６月產能利用率，料維持於７７﹒４％；６月工業生產月率料由下滑０﹒２％改善至
升０﹒１％。（ｗａ）

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