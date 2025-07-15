《再戰明天》多名美聯儲官員發表講話，美國公布ＰＰＩ等數據

《經濟通通訊社１５日專訊》多名美聯儲局官員發表講話，及美國公布ＰＰＩ等數據，料為

周三（１６日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，Ｎｖｉｄｉａ首席執行官黃仁勳舉行媒體吹風會。英倫銀行金融穩

定戰略執行董事Ｎａｔｈａｎａｅｌ Ｂｅｎｊａｍｉｎ發表講話。本港時間周三晚

８：００ｐｍ，德法兩國財長會晤並舉行聯合新聞發布會；同一時間，里奇蒙聯儲總裁巴爾金發

表講話。９：１５ｐｍ，克利夫蘭聯儲總裁哈瑪克發表講話。１０：００ｐｍ，美聯儲局理事巴

爾在布魯金斯學會就金融監管發表演講。



＊英國公布ＣＰＩ，歐元區公布貿易收支＊



數據方面，周三２：００ｐｍ（本港時間．下同），英國公布６月消費者物價指數，月率升

幅料由０﹒２％收窄至０﹒１％，年率升幅料維持於３﹒４％；６月核心消費者物價指數年率升

幅料維持於３﹒５％。４：３０ｐｍ，英國公布５月房價指數。５：００ｐｍ，歐元區公布５月

貿易收支，經季節調整料維持於１４０億歐元。８：３０ｐｍ，美國公布６月生產者物價指數，

月率升幅料由０﹒１％擴大至０﹒２％，年率升幅料由２﹒６％收窄至２﹒５％。９：１５ｐｍ

，美國公布６月產能利用率，料維持於７７﹒４％；６月工業生產月率料由下滑０﹒２％改善至

升０﹒１％。（ｗａ）

