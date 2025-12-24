恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數124306張減逾四萬三張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為124306張，較前減43297張；若計入其他月份的未平倉合約，總數255877張，增9599張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/12(二)
|124306
|-43297
|255877
|9599
|22/12(一)
|167603
|-37622
|246278
|-5801
|19/12(五)
|205225
|-17357
|252079
|1342
|18/12(四)
|222582
|-1113
|250737
|2981
|17/12(三)
|223695
|-1648
|247756
|2027
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/12(二)
|55688
|-29419
|114577
|-5387
|22/12(一)
|85107
|-13108
|119964
|-2582
|19/12(五)
|98215
|-19007
|122546
|-12445
|18/12(四)
|117222
|-787
|134991
|-112
|17/12(三)
|118009
|617
|135103
|1476
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》
