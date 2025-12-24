期指高開23點報25811，國指期貨升7點報8927

期指高開23點報25811，國指期貨高開7點報8927，科指期貨高開2點報5496。
《經濟通通訊社24日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
24/12/2025 09:15
期指高開23點報25811，國指期貨高開7點報8927，科指期貨高開2點報5496。
《經濟通通訊社24日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
下一篇新聞︰24/12/2025 09:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９５６﹒７５跌４﹒…
24/12/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１２４３０６張減逾四萬三張
24/12/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１４７０７５張減逾三萬三張
24/12/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數７２４３８張，減３２７２５張
23/12/2025 19:17 《再戰明天》日本央行公布貨幣政策會議記錄，美國公布申請失業金人數
23/12/2025 19:11 《日入而息》按證公司指百分百擔保貸款壞帳率升至18.5%，字節跳動明年擬斥230億美元發展AI
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N