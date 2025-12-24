即月期指最後交易價25810升22點，低水9點

即月期指最後交易價25810，升22點，低水9點，暫成交42423張。即月國指期貨最後交易價8928，升8點，高水13點，暫成交64412張。另外，即月科指期貨最後交易價5513，升19點，高水14點，暫成交70773張。

《經濟通通訊社24日專訊》