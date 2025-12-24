  • 會員
說說心理話
etnet專輯
期貨新聞

24/12/2025 18:12

《再戰明天》本港公布進出口數據，美國公布達拉斯製造業活動指數

▷ 香港11月進出口數據將於12月29日公布
▷ 美國12月達拉斯製造業指數將於12月29日公布
▷ 以色列總理與美國總統將於12月29日會面

　　本港公布進出口數據，及美國公布達拉斯製造業活動指數，料為下周一（29日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，下周一以色列總理內塔尼亞胡與美國總統特朗普會面，討論加沙停火的下一步措施。

　　數據方面，周四（25日）1:00pm（本港時間．下同），日本公布11月新屋動工，年率升幅料由3.2%收窄至0.6%。周五（26日）7:30am，日本公布11月失業率，料維持於2.6%。7:50am，日本公布11月工業生產，年率料由1.6%逆轉至下滑0.8%，月率料由1.5%逆轉至下滑2%；11月零售銷售月率升幅料由1.6%收窄至0.4%，年率升幅料由1.7%收窄至1%。

　　下周一4:30pm，香港公布11月出口，年率升幅料由17.5%擴大至18.6%；11月進口年率升幅料由18.3%收窄至14.3%；11月貿易收支料由負399億港元收窄至負325億港元。11:00pm，美國公布11月成屋待完成銷售，月率升幅料由1.9%收窄至0.8%。11:30pm，美國公布12月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負10.4收窄至負5。

　　在本港，下周一公布業績的公司有:星謙發展(00640)等。

　　下周二（30日）公布業績的公司有:富一國際控股(01470)、新火科技控股(01611)、樺欣控股(01657)、成志控股(01741)、首都創投(02324)、高豐集團控股(02863)、中國新零售供應鏈(03928)等。

　　下周三（31日）公布業績的公司有:INTL GENIUS(00033)、黃河實業(00318)、鴻盛昌資源(01850)等。

　　此外，明日曹操出行(02643)將有基石投資者持股解禁，周五聖貝拉(02508)、周六福(06168)等將有基石投資者持股解禁。
《經濟通通訊社24日專訊》

