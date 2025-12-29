恒指期貨現貨月份未平倉合約總數44217張，減28221張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周三(24日)共為44217張，較前減28221張；若計入其他月份的未平倉合約，總數134712張，減18261張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|24/12(三)
|44217
|-28221
|134712
|-18261
|23/12(二)
|72438
|-32725
|152973
|6426
|22/12(一)
|105163
|-17077
|146547
|1867
|19/12(五)
|122240
|4799
|144680
|9433
|18/12(四)
|117441
|-2316
|135247
|-1465
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|24/12(三)
|21250
|-3964
|62221
|2752
|23/12(二)
|25214
|-8305
|59469
|5614
|22/12(一)
|33519
|-11421
|53855
|-2565
|19/12(五)
|44940
|-777
|56420
|2086
|18/12(四)
|45717
|-1540
|54334
|-1251
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社29日專訊》
