  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
期貨新聞

29/12/2025 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數109326張減逾三萬七張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周三(24日)共為109326張，較前減37749張；若計入其他月份的未平倉合約，總數267306張，減17658張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
24/12(三)109326-37749267306-17658
23/12(二)147075-3305428496426399
22/12(一)180129-33544258565-1485
19/12(五)2136731224826005021736
18/12(四)201425-2774238314-1650

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
24/12(三)68977-19451452139665
23/12(二)70922-133011355486121
22/12(一)84223-47421294275572
19/12(五)88965-30521238554396
18/12(四)92017-1850119459-841

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社29日專訊》

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

上一篇新聞︰29/12/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數８６３１６張減３７９９０張

下一篇新聞︰29/12/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數４４２１７張，減２８２２１張

其他
More

24/12/2025 18:12  《再戰明天》本港公布進出口數據，美國公布達拉斯製造業活動指數

24/12/2025 18:11  《日入而息》恒生私有化兩大投票顧問籲股東支持，貝萊德及MSC傳考慮退出收購長和港口業務

24/12/2025 16:45  《外圍焦點》美國公布申請失業救濟金人數

24/12/2025 15:10  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９５４﹒５跌６﹒５點

24/12/2025 09:15  期指高開２３點報２５８１１，國指期貨升７點報８９２７

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，銀行搶年結資金，PAObank推...

28/12/2025 10:55

貨幣攻略

平安夜拷問和平，阿桑奇撕開今屆和平獎的真面目

24/12/2025 17:23

大國博弈

回顧展望－息息相關 | 明年看好本地銀行股，非利息收入成亮點...

24/12/2025 14:51

回顧25 展望26

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區