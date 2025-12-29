期指高開94點報25904，國指期貨升42點報8970

期指高開94點報25904，國指期貨高開42點報8970，科指期貨低開3點報5510。
《經濟通通訊社29日專訊》
29/12/2025 09:15
