29/12/2025 09:15

期指高開94點報25904，國指期貨升42點報8970

　　期指高開94點報25904，國指期貨高開42點報8970，科指期貨低開3點報5510。
《經濟通通訊社29日專訊》

28/12/2025 10:55

