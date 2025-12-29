即月期指最後交易價25635跌175點，平水

即月期指最後交易價25635，跌175點，平水，暫成交88451張。即月國指期貨最後交易價8890，跌38點，低水2點，暫成交157942張。另外，即月科指期貨最後交易價5475，跌38點，低水8點，暫成交163290張。
《經濟通通訊社29日專訊》
29/12/2025 16:31
