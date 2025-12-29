【夜期時段】即月期指最新報25602點，跌33點，低水33點

即月期指在夜期時段開市報25630點，跌5點，低水5點，最新報25602點，跌33點，低水33點，合約成交236張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8891點，升1點，低水1點，最新報8876點，跌14點，低水16點，合約成交636張。

《經濟通通訊社29日專訊》