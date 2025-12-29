  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
期貨新聞

29/12/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報25602點，跌33點，低水33點

　　即月期指在夜期時段開市報25630點，跌5點，低水5點，最新報25602點，跌33點，低水33點，合約成交236張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8891點，升1點，低水1點，最新報8876點，跌14點，低水16點，合約成交636張。
《經濟通通訊社29日專訊》

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

下一篇新聞︰29/12/2025 17:06  《外圍焦點》美國公布成屋待完成銷售及達拉斯製造業活動指數

其他
More

29/12/2025 16:31  即月期指最後交易價２５６３５跌１７５點，平水

29/12/2025 15:08  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９７２﹒５跌６﹒７…

29/12/2025 09:15  期指高開９４點報２５９０４，國指期貨升４２點報８９７０

29/12/2025 09:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９８２﹒２５，升３點

29/12/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數８６３１６張減３７９９０張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

回顧展望風雲息變 | 特朗普強勢干預換得連續三次減息 日央...

29/12/2025 15:43

回顧25 展望26

定期存款 | 一周定存合集，銀行搶年結資金，PAObank推...

28/12/2025 10:55

貨幣攻略

平安夜拷問和平，阿桑奇撕開今屆和平獎的真面目

24/12/2025 17:23

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區