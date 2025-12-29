【夜期時段】即月期指最新報25602點，跌33點，低水33點

即月期指在夜期時段開市報25630點，跌5點，低水5點，最新報25602點，跌33點，低水33點，合約成交236張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8891點，升1點，低水1點，最新報8876點，跌14點，低水16點，合約成交636張。
《經濟通通訊社29日專訊》
【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇
29/12/2025 17:20
即月期指在夜期時段開市報25630點，跌5點，低水5點，最新報25602點，跌33點，低水33點，合約成交236張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8891點，升1點，低水1點，最新報8876點，跌14點，低水16點，合約成交636張。
《經濟通通訊社29日專訊》
【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇
下一篇新聞︰29/12/2025 17:06 《外圍焦點》美國公布成屋待完成銷售及達拉斯製造業活動指數
29/12/2025 16:31 即月期指最後交易價２５６３５跌１７５點，平水
29/12/2025 15:08 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９７２﹒５跌６﹒７…
29/12/2025 09:15 期指高開９４點報２５９０４，國指期貨升４２點報８９７０
29/12/2025 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９８２﹒２５，升３點
29/12/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數８６３１６張減３７９９０張
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N