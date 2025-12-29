《日入而息》政府下季推兩住宅地涉670伙，6股明掛牌英矽智能暗盤收升逾五成

據報越南電動計程車營運商GSM擬在港上市，集資逾15億港元

壁仞科技(06082)今早截飛，孖展額達4596.8億，超購1892.7倍

五一視界(06651)暗盤報45.02元，高招股價近48%

林清軒(02657)暗盤報101.8元，高招股價近31%

英矽智能(03696)暗盤報40元，高招股價逾66%

臥安機器人(06600)暗盤報67.5元，低招股價近9%

美聯(02671)股份暗盤報9.82元，高招股價逾38%

迅策(03317)暗盤報33元，低招股價逾31%

福森藥業(01652)附屬複合磷酸氫鉀注射液在內地獲批上市申請

六福(00590)再捐百萬善款支持東華三院，支持中醫服務與文化保育

康寧傑瑞製藥(09966)新藥臨床試驗申請獲國家藥監局受理

腦動極光-B(06681)訂立戰略合作協議以拓展新加坡市場及推動國際化布局

小鵬汽車(09868)登陸卡塔爾夥毛里求斯合作夥伴達成戰略合作；小鵬汽車將發布新款P7+，增程版續航將達1550公里

一汽增資，零跑汽車(09863)朱江明稱公司創始團隊控制權不會改變

FORTIOR(01304)擬7.1億元人民幣收購深圳南山區物業

華油能源(01251)附屬就油氣開採設備訂立融資租賃協議

基石控股(01592)核數師容誠辭任，廣深香港接任

石四藥(02005)甘油磷酸鈉注射液已獲國家藥監局藥品生產註冊批件

東曜藥業(01875)今早開市前停牌，待發內幕消息

江西銅業(00358)擬斥不超過7.64億英鎊收購索爾黃金全部已發行及將要發行股本

優必選(09880)第1000台工業人形機械人Walker S2下線，另夥廣西政府簽戰略合作協議

創勝集團(06628)與EirGenix達成戰略合作與非獨佔技術許可協議

健世科技(09877)經導管介入二尖瓣修復系統JensClip已向歐盟遞交CE認證註冊申請

中國波頓(03318)深圳南山地皮徵地補充協議簽訂百碩新城加入，公司權益不受影響

港鐵(00066)深圳市軌道交通13號線第一期北段正式投入服務

PAObank「智安存」加強客戶防詐騙保障，涵蓋所有個人銀行客戶

滙豐參與金管局人民幣業務資金安排第二階段

恒生(00011)參與金管局人民幣業務資金安排，支持擴大人民幣融資活動範圍

中銀香港(02388)積極參與第二階段「人民幣業務資金安排」

渣打香港(02888)利用人民幣業務資金安排第二階段為企業提供離岸人民幣融資

港仔機器人(00370)擬於協議三個月內交付100台具身智能安保機械人，涉資3千萬人幣

九倉(00004)及會德豐山頂種植道1號沽出1號洋房，售價近5.6億呎價逾9萬

據報中聯辦副主任祁斌調任全國政協經濟委員會，由中遠海運副總經理張勇接替

騰訊(00700)今斥6.36億元回購105.7萬股；騰訊元寶宣布「任務」功能正式上線；微信回應安裝包11年膨脹500倍是客觀情況，但不會無限增長

中銀香港(02388)萬象分行成為跨境數字支付平台首批境外直接參與行

華僑上調1個月港元定存年息至3.1厘，匯立3個月最高3厘

長實(01113)半山21 BORRETT ROAD沽出四房單位，成交價逾1.38億

聯康生物科技(00690)共約1264萬元人民幣貸款到期日延期至2027年底

和黃醫藥(00013)治療肝內膽管癌新藥上市申請獲國家藥監局受理

訊飛醫療科技(02506)科大訊飛等8位股東自願延長禁售期

天津港(03382)附屬悉售進口公司股權，代價約535萬元人民幣

IFBH(06603)建議回購不逾5%股份

新濠博亞旗下「摩卡皇都」結束營運，另外三間角子機場聘管理公司續營運

中石化冠德(00934)附屬訂立消防服務協議，總代價約1204萬元人民幣

復宏漢霖(02696)HLX37在晚期/轉移性實體瘤患者中的1期臨床研究於中國境內完成首例患者給藥

港交所(00388)11月C組市佔率按月跌至3.55%，A組市佔率按月升至71.1%

卓越教育(03978)受託人斥14.4萬元購3.6萬股

四川能投發展(01713)與成都盟升電子訂立戰略合作協議

臥安機器人(06600)暗盤潛水近8%，每手蝕570元

英矽智能(03696)暗盤收高逾50%，每手賺6025元

林清軒(02657)暗盤收高近18%，每手賺694元

美聯股份(02671)暗盤收高近14%，每手賺291元