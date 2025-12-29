  • 會員
29/12/2025 19:20

《日入而息》政府下季推兩住宅地涉670伙，6股明掛牌英矽智能暗盤收升逾五成

發展局下季推牛頭角及筲箕灣兩住宅地涉670伙，全年提供逾1.5萬伙超標兩成
發展局成立「洪水橋產業園有限公司」，營運約23公頃產業園，目標明年中投入運作；甯漢豪稱政府將為洪水橋產業園公司注入起始資金，具體金額將於明年預算案公布；洪水橋首個片區明日招標，首28日支付地價25%其餘3年內支付，期間免息
本港11月出口升18.8%，進口升18.1%，兩者均勝預期
金管局表示人民幣業務資金安排第二階段起參與銀行擴至40家，總額度增至1000億人幣；
滙豐參與金管局人民幣業務資金安排第二階段；恒生(00011)參與金管局人民幣業務資金安排，支持擴大人民幣融資活動範圍；中銀香港(02388)積極參與第二階段「人民幣業務資金安排」；渣打香港(02888)利用人民幣業務資金安排第二階段為企業提供離岸人民幣融資
差估署指11月樓價指數按月升0.92%，首11個月累升2.8%，租金指數再升0.2%創歷史新高
據報中聯辦副主任祁斌調任全國政協經濟委員會，由中遠海運副總經理張勇接替
臥安機器人(06600)暗盤潛水近8%，每手蝕570元
英矽智能(03696)暗盤收高逾50%，每手賺6025元
林清軒(02657)暗盤收高近18%，每手賺694元
美聯股份(02671)暗盤收高近14%，每手賺291元
迅策(03317)暗盤潛水近4%，每手蝕174元
據報越南電動計程車營運商GSM擬在港上市，集資逾15億港元
發改委召開民營企業座談會，民企冀加快清理拖欠帳款；堅決反對「內捲式」競爭，增強發展新質生產力整體效能；整治「新三樣」內捲，關鍵在規範秩序及創新引領
財政工作會議表示明年確保必要支出力度，大力提振消費

《即日市況》
恒指倒跌183點收報25635，濠賭股全線挫金沙跌4%，美高梅瀉17%
　
《深滬股市》　
滬綜指全日漲幅回落至0.04%九連升，數字貨幣板塊走強
　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1777/78，日圓最新報156.31/32
　　
《公司資訊》　
據報越南電動計程車營運商GSM擬在港上市，集資逾15億港元
壁仞科技(06082)今早截飛，孖展額達4596.8億，超購1892.7倍
五一視界(06651)暗盤報45.02元，高招股價近48%
林清軒(02657)暗盤報101.8元，高招股價近31%
英矽智能(03696)暗盤報40元，高招股價逾66%
臥安機器人(06600)暗盤報67.5元，低招股價近9%
美聯(02671)股份暗盤報9.82元，高招股價逾38%
迅策(03317)暗盤報33元，低招股價逾31%
福森藥業(01652)附屬複合磷酸氫鉀注射液在內地獲批上市申請
六福(00590)再捐百萬善款支持東華三院，支持中醫服務與文化保育
康寧傑瑞製藥(09966)新藥臨床試驗申請獲國家藥監局受理
腦動極光-B(06681)訂立戰略合作協議以拓展新加坡市場及推動國際化布局
小鵬汽車(09868)登陸卡塔爾夥毛里求斯合作夥伴達成戰略合作；小鵬汽車將發布新款P7+，增程版續航將達1550公里
一汽增資，零跑汽車(09863)朱江明稱公司創始團隊控制權不會改變
FORTIOR(01304)擬7.1億元人民幣收購深圳南山區物業
華油能源(01251)附屬就油氣開採設備訂立融資租賃協議
基石控股(01592)核數師容誠辭任，廣深香港接任
石四藥(02005)甘油磷酸鈉注射液已獲國家藥監局藥品生產註冊批件
東曜藥業(01875)今早開市前停牌，待發內幕消息
江西銅業(00358)擬斥不超過7.64億英鎊收購索爾黃金全部已發行及將要發行股本
優必選(09880)第1000台工業人形機械人Walker S2下線，另夥廣西政府簽戰略合作協議
創勝集團(06628)與EirGenix達成戰略合作與非獨佔技術許可協議
健世科技(09877)經導管介入二尖瓣修復系統JensClip已向歐盟遞交CE認證註冊申請
中國波頓(03318)深圳南山地皮徵地補充協議簽訂百碩新城加入，公司權益不受影響
港鐵(00066)深圳市軌道交通13號線第一期北段正式投入服務
PAObank「智安存」加強客戶防詐騙保障，涵蓋所有個人銀行客戶
滙豐參與金管局人民幣業務資金安排第二階段
恒生(00011)參與金管局人民幣業務資金安排，支持擴大人民幣融資活動範圍
中銀香港(02388)積極參與第二階段「人民幣業務資金安排」
渣打香港(02888)利用人民幣業務資金安排第二階段為企業提供離岸人民幣融資
港仔機器人(00370)擬於協議三個月內交付100台具身智能安保機械人，涉資3千萬人幣
九倉(00004)及會德豐山頂種植道1號沽出1號洋房，售價近5.6億呎價逾9萬
據報中聯辦副主任祁斌調任全國政協經濟委員會，由中遠海運副總經理張勇接替
騰訊(00700)今斥6.36億元回購105.7萬股；騰訊元寶宣布「任務」功能正式上線；微信回應安裝包11年膨脹500倍是客觀情況，但不會無限增長
中銀香港(02388)萬象分行成為跨境數字支付平台首批境外直接參與行
華僑上調1個月港元定存年息至3.1厘，匯立3個月最高3厘
長實(01113)半山21 BORRETT ROAD沽出四房單位，成交價逾1.38億
聯康生物科技(00690)共約1264萬元人民幣貸款到期日延期至2027年底
和黃醫藥(00013)治療肝內膽管癌新藥上市申請獲國家藥監局受理
訊飛醫療科技(02506)科大訊飛等8位股東自願延長禁售期
天津港(03382)附屬悉售進口公司股權，代價約535萬元人民幣
IFBH(06603)建議回購不逾5%股份
新濠博亞旗下「摩卡皇都」結束營運，另外三間角子機場聘管理公司續營運
中石化冠德(00934)附屬訂立消防服務協議，總代價約1204萬元人民幣
復宏漢霖(02696)HLX37在晚期/轉移性實體瘤患者中的1期臨床研究於中國境內完成首例患者給藥
港交所(00388)11月C組市佔率按月跌至3.55%，A組市佔率按月升至71.1%
卓越教育(03978)受託人斥14.4萬元購3.6萬股
四川能投發展(01713)與成都盟升電子訂立戰略合作協議
臥安機器人(06600)暗盤潛水近8%，每手蝕570元
英矽智能(03696)暗盤收高逾50%，每手賺6025元
林清軒(02657)暗盤收高近18%，每手賺694元
美聯股份(02671)暗盤收高近14%，每手賺291元
迅策(03317)暗盤潛水近4%，每手蝕174元
　
《中國要聞》　
發改委召開民營企業座談會，民企冀加快清理拖欠帳款；堅決反對「內捲式」競爭，增強發展新質生產力整體效能；整治「新三樣」內捲，關鍵在規範秩序及創新引領
財政工作會議表示明年確保必要支出力度，大力提振消費
乘聯分會料內地車市1月開門紅，新能源鋰電池需求疲
上交所推出明年系列降費讓利措施，預計全年減免11億
人行4823億逆回購利率持平，淨投放4150億；人行升級數字人民幣方案，明年起實施，餘額將可計息
貴州鐵路投資集團工會原副主席楊鐵軍被「雙開」
保時捷在華銷量大跌，東安控股旗下鄭州、貴陽經銷商停業
工信部人形機器人與具身智能標準化技術委員會成立
全球首個模塊化具身智能服務空間在北京、深圳同步發布
國家網信辦加強管理AI擬人化互動服務，8活動不得進行
宇樹科技全國首店將在北京開業
字節跳動據報明年向華為採購逾400億元昇騰芯片
明年1月5日起，國內航線旅客燃油附加費下調
Soul App指AI將進化為個人成長深度夥伴
財政部指首11月國企利潤同比降3.1%，營收同比增1%
國務院公布關稅調整方案，935項商品明年實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率
中國貿促會指貿促系統11月簽發各類證書同比增22%
天貓2025年度消費觀察指「樂意」成為年度關鍵詞
兩部門指煙草企業廣告費不得在計算應納稅所得額時扣除
吉祥航空擬購25架空客A320飛機，涉41億美元
　
《寶島快訊》　
台股收升0.9%曾創歷史高，解放軍環台軍演，福建海警周邊海域巡查
東部戰區演習針對美對台軍售？外交部指台灣問題越線挑釁必遭回擊
　　
《國際要聞》　
中柬泰外長今日在雲南會晤，三方公報將循序漸進地鞏固停火局面
以色列成為承認索馬里蘭首個國家，特朗普暗示美國不會很快跟進
泰國與柬埔寨實現停火，結束持續數周衝突
特朗普指俄烏接近達成協議，不排除三方會晤
日本外國人口比例逼近10%
　
《外圍經濟》　
韓國2025年出口額創新高，首度突破7000億美元
日本央行會議紀錄顯示部分委員呼籲進一步升息；美元兌日圓報156.21，日央行會議紀要顯示多名委員支持再加息
美元假日淡市中持穩，年內累計跌幅近10%
白銀價格大幅回落5%，此前漲破80美元關口
摩通凍結兩穩定幣初創公司銀行帳戶，疑與拉丁美洲或委內瑞拉有關
比特幣回升至9萬美元上方，投資者押注新年反彈行情
Waymo系統故障後，自動駕駛的士應變能力引質疑
　
《其他消息》　
兩港人據報在烏克蘭戰死，入境處證實接獲家屬求助
政府委任郵輪業諮詢委員會委員，其中一位為皇家加勒比國際遊輪中國區總裁；朱偉年及黎少斌獲委任為私隱專員公署科技發展常務委員會新成員，任期兩年；政府委任旅遊業策略委員會，新成員包括江旻憓；江旻憓元旦起上任立法會議員，將轉職馬會顧問推動賽馬旅遊
政府就便利企業對企業貿易文件電子化修例建議展開業界諮詢
曾俊華稱新股「潛水」情況值得留意，料2026年本港經濟仍相當難行
特區政府於澳門設置香港「跨境通辦」自助服務機及「智方便」自助登記站
發展局成立「洪水橋產業園有限公司」，營運約23公頃產業園，目標明年中投入運作
經調整交通違例事項定額罰款於明年1月1日生效，違例泊車罰款升至400元
金管局表示人民幣業務資金安排第二階段起參與銀行擴至40家，總額度增至1000億人幣
僱傭條例下「連續性合約」新規定下月18日起適用，將降低工作時數門檻
創科局局長孫東稱國家製造業基地將落戶元朗
山頂纜車今起加價，成人來回票價由108元加到116元
證監會前主席梁定邦稱AI以每年約30%速度增長，金融應用面對四大風險；證監會撤回向經紀行發出限制通知書，以便向受影響人士退還被挪用資金
東岸板道東段今開放使用，全長約13公里港島海濱正式貫通
世邦魏理仕指住宅市場已觸底反彈，明年樓價料升5%
中原十大屋苑周末錄13宗成交，按周升85.7%；樓價指數連升6個月，中原料今年全年差估署樓價指數升3.5%，明年樓價升幅跑贏租金
差估署指11月樓價指數按月升0.92%，首11個月累升2.8%，租金指數再升0.2%創歷史新高
樓價自3月谷底反彈4.35%，利嘉閣料全年樓價升3.3%，租金升4.4%
萊坊王兆麒稱明年樓價有望明顯回暖，料樓價最多升8%
逾百宏福苑居民聯署，要求政府原址重建
本港11月出口升18.8%，進口升18.1%，兩者均勝預期
發展局下季推牛頭角及筲箕灣兩住宅地涉670伙，全年提供逾1.5萬伙超標兩成
甯漢豪稱政府將為洪水橋產業園公司注入起始資金，具體金額將於明年預算案公布；洪水橋首個片區明日招標，首28日支付地價25%其餘3年內支付，期間免息
勞聯土瓜灣設外賣員休息室，提供約20個停車位

【你點睇？】本港2025年本港復甦緩慢，經濟受到衝擊，亦發生多宗社會重大事件。你點睇2025年的香港？展望2026年，你最期待哪方面？

上一篇新聞︰29/12/2025 19:26  《再戰明天》美國公布芝加哥採購經理人指數

下一篇新聞︰29/12/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５６０２點，跌３３點，低水３３點

29/12/2025 17:06  《外圍焦點》美國公布成屋待完成銷售及達拉斯製造業活動指數

29/12/2025 16:31  即月期指最後交易價２５６３５跌１７５點，平水

29/12/2025 15:08  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９７２﹒５跌６﹒７…

29/12/2025 09:15  期指高開９４點報２５９０４，國指期貨升４２點報８９７０

29/12/2025 09:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９８２﹒２５，升３點

