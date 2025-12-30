期指高開23點報25658，國指期貨升25點報8915

期指高開23點報25658，國指期貨高開25點報8915，科指期貨高開21點報5496。
《經濟通通訊社30日專訊》
30/12/2025 09:16
