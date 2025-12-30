  • 會員
期貨新聞

30/12/2025 09:16

期指高開23點報25658，國指期貨升25點報8915

　　期指高開23點報25658，國指期貨高開25點報8915，科指期貨高開21點報5496。
《經濟通通訊社30日專訊》

