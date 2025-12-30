1月期指最後交易價25925升257點，高水70點

是日期指結算，即月期指估計結算價為25808，即月國指期貨估計結算價為8976，而即月科指期貨估計結算價為5563。



1月期指最後交易價25925，升257點，高水70點，暫成交82589張。1月國指期貨最後交易價9014，升116點，高水23點，暫成交115069張。另外，1月科指期貨最後交易價5613，升124點，高水35點，暫成交112656張。

《經濟通通訊社30日專訊》