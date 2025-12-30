  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
期貨新聞

30/12/2025 16:31

1月期指最後交易價25925升257點，高水70點

　　是日期指結算，即月期指估計結算價為25808，即月國指期貨估計結算價為8976，而即月科指期貨估計結算價為5563。

　　1月期指最後交易價25925，升257點，高水70點，暫成交82589張。1月國指期貨最後交易價9014，升116點，高水23點，暫成交115069張。另外，1月科指期貨最後交易價5613，升124點，高水35點，暫成交112656張。
《經濟通通訊社30日專訊》

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

「船尾處的黑色小人」——從佩里叩關到侵略中國（二）

30/12/2025 12:43

大國博弈

回顧展望－風雲息變 | 特朗普強勢干預換得連續三次減息 日...

29/12/2025 15:43

回顧25 展望26

定期存款 | 一周定存合集，銀行搶年結資金，PAObank推...

28/12/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區