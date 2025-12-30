《日入而息》金管局表示零售銀行全面推出「智安存」；中環「百年老店」春回堂營業110年於昨日結業

|小米(01810)雷軍預告舉行跨年直播，設工程師現場拆車環節
|新地(00016)西沙SIERRA SEA 2A期首推148伙，折實售343萬元起
|民政部表示建最低生活保障標準備案制度，防止「以錢定人」等現象
|地政總署今日正式招標洪水橋片區發展用地，2026年7月3日截標
|金管局表示零售銀行全面推出「智安存」，銀行客戶可自行設定受保護存款金額
|中環「百年老店」春回堂營業110年於昨日結業，曾近億沽自用舖
|羅淑佩稱倒數活動取消煙花或影響向海酒店餐飲，感謝業界體諒
|小鵬汽車(09868)G6被指控私自減配智駕雷達數量，內媒質疑涉銷售欺詐
|官媒表示部分商品關稅調整，惠及百姓生活、高端製造等
|滬綜指平收止步九連升，深成指升0.49%機器人概念爆發
|歐元最新報1.1774/76，日圓最新報155.86/88
|信越控股(06038)宣派特別股息每股0.035元
|據報快手(01024)副總裁周國睿即將離職
|德林控股(01709)突觸科技正建設AI推動產品框架
|英矽智能(03696)將進一步擴大在港業務，適合在此地保護研發機密；英矽智能首掛開報35元，較招股價高近46%，每手賺5475元；收高近25%，每手賺2965元
|中關村科技租賃(01601)訂立多項融資租賃協議
|均勝電子(00699)調整子公司香山股份股份認購方案擬認購約2624萬股
|五一視界(06651)首掛開報35元，較招股價高近15%，每手賺900元；收高近30%，每手賺1824元
|林清軒(02657)首掛開報85元較招股價高逾9%，超購逾千倍每手僅賺361元；林清軒收高逾9%，每手賺362元
|迅策(03317)首掛微升帳面每手賺2元，下限定價暗盤每手蝕過百；收高逾1%，每手賺50元
|美聯股份(02671)首掛開報8.21元較招股價高近16%，下限定價每手賺333元；收高近8%，每手賺162元
|臥安機器人(06600)首掛平開報73.8元，中間偏上定價暗盤跌8%；收高少於1%，每手賺5元
|旭輝控股(00884)境外債重組所有條件獲滿足昨生效，曾暘任非執董
|富融銀行推出快閃優惠，新資金一個月定存高達5厘
|吉利李書福稱明年起陸續投入3億元啟動青年創新創業激勵計劃
|新世界(00017)年內兩個北都新盤項目動工涉3000伙單位，最快2027財年推售
|新奧能源(02688)成功發行新奧泛能1期碳中和綠色資產支持專項計劃，規模6.08億人幣
|港鐵(00066)行政總裁金澤培稱已準備好迎接港鐵主席新崗位，冀從策略層面作出貢獻
|卓越教育(03978)受託人斥約29萬元購7.3萬股
|騰訊控股(00700)回購106萬股，涉資逾6億元
|富衛集團(01828)授出913.2萬份受限制股份單位及31.9萬份表現股份單位
|寶濟藥業(02659)申H股全流通，涉轉換約6311.6萬股未上市股份
|聯康生物科技(00690)擬合作興建醫學聯合創新實驗室
|中海油田服務(02883)斥共30億元人幣購中行理財產品
|中信銀行(00998)蘆葦辭任行長
|上海實業控股(00363)內部重組建議已於昨日完成
|高山企業(00616)配售6700萬股，淨籌近1990萬元
|藍思科技(06613)完成全年超3千人形機器人、1萬台四足機器狗交付
|騰訊混元開源翻譯模型1.5，支持端側部署和離線實時翻譯
|中煤能源(01898)委任高士崗為總裁及建議委任其為執行董事
|翼辰實業(01596)葉奇志獲委任為首席獨立非執行董事
|「祥雲」AS700獲全國首張載人飛艇生產許可證，中航工業自主研製
|王毅稱必須探索出中美正確相處之道，必須完成祖國完全統一
|胖東來集團今年銷售額已達234億元，超市業態佔近126億
|中央農村工作會議召開，習近平稱做好「三農」工作至關重要
|榮耀證實小平板項目已暫停，曾透露明年推出
|工信部表示加快推進國家新型互聯網交換中心創新發展；工信部等四部門發布實施方案，加快汽車製造數字化轉型
|人行3125億逆回購利率持平，今放水2532億，兩日放水6682億
|保險資產管理行業數據分類分級指南發布，明年起實施
|公募基金總規模首破37萬億元，連續八個月創新高
|中國石化聯合會表示關稅調整有利生物航空煤油業轉型升級
|解放軍東部戰區表示對台島北部海域實彈射擊獲預期效果
|京東與華為達成深度技術合作
|孟晚舟稱智能時代新征程開啟，明年華為全力以赴以質取勝
|擎天租推「1元閃租」活動，出租智元靈犀X2人形機器人
|內地多地發放「養老消費券」，每人每月最高800元
|12月廣州二手住宅網簽8787套，環比下降逾4%
|成都今年土拍吸金850億暫居全國第四，同比增超兩成
|外交部表示環台軍演是對台獨分裂勢力以武謀獨的嚴厲懲戒
|外匯局表示9月末銀行業對外金融資產1.81萬億美元
|教育部表示明年出台AI賦能教育政策文件，部署AI教育和應用
|台股收跌0.36%，報28707.13點
|年末亞洲貨幣最突出趨勢開始逆轉，韓元及泰銖首當其衝
|新的一年將至，日本國債投資者看空情緒依然高漲
|英國消費者五年來首次削減刷卡消費
|馬斯克律師致函加州州長：5%財富稅將使富人逃離加州
|Meta宣布收購AI新創公司Manus，新增數百萬付費用戶；Meta收購中國AI初創企業Manus，外交部建議向主管部門詢問
|韓國股市今年累計漲超75%，創互聯網泡沫以來最大年度漲幅
|特斯拉全球第900萬輛電動車上海超級工廠下線
|伊朗貨幣暴跌，伊朗央行行長辭職
|特朗普淡化解放軍環台島軍演，稱之為例行活動
|韓國總統李在明下月4日起國事訪問中國，為期4天
|普京簽署命令，2026年將徵召26萬名公民服兵役
|澤連斯基稱和平方案九成達共識，特朗普稱領土問題仍未解
|特朗普稱哈馬斯僅有短暫時間解除武裝
|美國軍方表示在東太平洋攻擊一艘船隻，造成兩名毒販死亡
|政府公布香港檢測和認證局成員任命，包括新獲委任的六名成員
|政府表示東涌一幅住宅用地交由香港房屋協會發展資助出售房屋
|港府表示世銀「營商環境成熟度評估」報告評比過時，將提出意見完善編製
|財庫局表示政府審視飲用水事件調查報告，徵詢律政司意見以決定行
|律政司表示粵港澳大灣區仲裁員名冊及調解員名冊正式發布
|截至本月中逾3200名銀行客戶使用智安存，涉及存款約16億元
|發展局何珮玲稱洪水橋產業園公司招商引資更靈活，冀自給自足達至收支平衡
|團結香港基金表示洪水橋片區開發招標條款再變陣，可見政府對項目不容有失
|CSL Mobile推出行動電源回收計劃，市民可半價換CCC標準行動電源
|中原測量表示賣地供應超標屬預期內，兩幅地皮總估值約37.9億元
|美聯測量表示兩地皮發展規模適中料將受市場歡迎，估值共20億元
