期貨新聞

30/12/2025 19:10

《日入而息》金管局表示零售銀行全面推出「智安存」；中環「百年老店」春回堂營業110年於昨日結業

小米(01810)雷軍預告舉行跨年直播，設工程師現場拆車環節
新地(00016)西沙SIERRA SEA 2A期首推148伙，折實售343萬元起
民政部表示建最低生活保障標準備案制度，防止「以錢定人」等現象
地政總署今日正式招標洪水橋片區發展用地，2026年7月3日截標
金管局表示零售銀行全面推出「智安存」，銀行客戶可自行設定受保護存款金額
恒指全日升219點收報25854，成交近2000億惟北水連續三日流出，GPU新股駕到前概念股炒起
中環「百年老店」春回堂營業110年於昨日結業，曾近億沽自用舖
羅淑佩稱倒數活動取消煙花或影響向海酒店餐飲，感謝業界體諒
小鵬汽車(09868)G6被指控私自減配智駕雷達數量，內媒質疑涉銷售欺詐
官媒表示部分商品關稅調整，惠及百姓生活、高端製造等

《即日市況》
恒指全日升219點收報25854，成交近2000億惟北水連續三日流出，GPU新股駕到前概念股炒起
　
《深滬股市》　
滬綜指平收止步九連升，深成指升0.49%機器人概念爆發
　　　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1774/76，日圓最新報155.86/88
　　
《公司業績》　
信越控股(06038)宣派特別股息每股0.035元
　　
《公司資訊》　
小米(01810)雷軍預告舉行跨年直播，設工程師現場拆車環節
據報快手(01024)副總裁周國睿即將離職
德林控股(01709)突觸科技正建設AI推動產品框架
英矽智能(03696)將進一步擴大在港業務，適合在此地保護研發機密；英矽智能首掛開報35元，較招股價高近46%，每手賺5475元；收高近25%，每手賺2965元
中關村科技租賃(01601)訂立多項融資租賃協議
均勝電子(00699)調整子公司香山股份股份認購方案擬認購約2624萬股
五一視界(06651)首掛開報35元，較招股價高近15%，每手賺900元；收高近30%，每手賺1824元
林清軒(02657)首掛開報85元較招股價高逾9%，超購逾千倍每手僅賺361元；林清軒收高逾9%，每手賺362元
迅策(03317)首掛微升帳面每手賺2元，下限定價暗盤每手蝕過百；收高逾1%，每手賺50元
美聯股份(02671)首掛開報8.21元較招股價高近16%，下限定價每手賺333元；收高近8%，每手賺162元
臥安機器人(06600)首掛平開報73.8元，中間偏上定價暗盤跌8%；收高少於1%，每手賺5元
旭輝控股(00884)境外債重組所有條件獲滿足昨生效，曾暘任非執董
富融銀行推出快閃優惠，新資金一個月定存高達5厘
新地(00016)西沙SIERRA SEA 2A期首推148伙，折實售343萬元起
吉利李書福稱明年起陸續投入3億元啟動青年創新創業激勵計劃
小鵬汽車(09868)G6被指控私自減配智駕雷達數量，內媒質疑涉銷售欺詐
新世界(00017)年內兩個北都新盤項目動工涉3000伙單位，最快2027財年推售
新奧能源(02688)成功發行新奧泛能1期碳中和綠色資產支持專項計劃，規模6.08億人幣
港鐵(00066)行政總裁金澤培稱已準備好迎接港鐵主席新崗位，冀從策略層面作出貢獻
卓越教育(03978)受託人斥約29萬元購7.3萬股
騰訊控股(00700)回購106萬股，涉資逾6億元
富衛集團(01828)授出913.2萬份受限制股份單位及31.9萬份表現股份單位
寶濟藥業(02659)申H股全流通，涉轉換約6311.6萬股未上市股份
聯康生物科技(00690)擬合作興建醫學聯合創新實驗室
中海油田服務(02883)斥共30億元人幣購中行理財產品
中信銀行(00998)蘆葦辭任行長
上海實業控股(00363)內部重組建議已於昨日完成
高山企業(00616)配售6700萬股，淨籌近1990萬元
藍思科技(06613)完成全年超3千人形機器人、1萬台四足機器狗交付
騰訊混元開源翻譯模型1.5，支持端側部署和離線實時翻譯
中煤能源(01898)委任高士崗為總裁及建議委任其為執行董事
翼辰實業(01596)葉奇志獲委任為首席獨立非執行董事
　　　
《中國要聞》　
「祥雲」AS700獲全國首張載人飛艇生產許可證，中航工業自主研製
王毅稱必須探索出中美正確相處之道，必須完成祖國完全統一
胖東來集團今年銷售額已達234億元，超市業態佔近126億
中央農村工作會議召開，習近平稱做好「三農」工作至關重要
榮耀證實小平板項目已暫停，曾透露明年推出
民政部表示建最低生活保障標準備案制度，防止「以錢定人」等現象
工信部表示加快推進國家新型互聯網交換中心創新發展；工信部等四部門發布實施方案，加快汽車製造數字化轉型
人行3125億逆回購利率持平，今放水2532億，兩日放水6682億
保險資產管理行業數據分類分級指南發布，明年起實施
公募基金總規模首破37萬億元，連續八個月創新高
官媒表示部分商品關稅調整，惠及百姓生活、高端製造等
中國石化聯合會表示關稅調整有利生物航空煤油業轉型升級
解放軍東部戰區表示對台島北部海域實彈射擊獲預期效果
京東與華為達成深度技術合作
孟晚舟稱智能時代新征程開啟，明年華為全力以赴以質取勝
擎天租推「1元閃租」活動，出租智元靈犀X2人形機器人
內地多地發放「養老消費券」，每人每月最高800元
12月廣州二手住宅網簽8787套，環比下降逾4%
成都今年土拍吸金850億暫居全國第四，同比增超兩成
外交部表示環台軍演是對台獨分裂勢力以武謀獨的嚴厲懲戒
外匯局表示9月末銀行業對外金融資產1.81萬億美元
教育部表示明年出台AI賦能教育政策文件，部署AI教育和應用
　　　
《寶島快訊》　
台股收跌0.36%，報28707.13點
　　　
《外圍經濟》　
年末亞洲貨幣最突出趨勢開始逆轉，韓元及泰銖首當其衝
新的一年將至，日本國債投資者看空情緒依然高漲
英國消費者五年來首次削減刷卡消費
馬斯克律師致函加州州長：5%財富稅將使富人逃離加州
Meta宣布收購AI新創公司Manus，新增數百萬付費用戶；Meta收購中國AI初創企業Manus，外交部建議向主管部門詢問
韓國股市今年累計漲超75%，創互聯網泡沫以來最大年度漲幅
特斯拉全球第900萬輛電動車上海超級工廠下線
伊朗貨幣暴跌，伊朗央行行長辭職
　　　
《大國博弈》　
特朗普淡化解放軍環台島軍演，稱之為例行活動
韓國總統李在明下月4日起國事訪問中國，為期4天
普京簽署命令，2026年將徵召26萬名公民服兵役
澤連斯基稱和平方案九成達共識，特朗普稱領土問題仍未解
特朗普稱哈馬斯僅有短暫時間解除武裝
美國軍方表示在東太平洋攻擊一艘船隻，造成兩名毒販死亡
　　
《其他消息》　
政府公布香港檢測和認證局成員任命，包括新獲委任的六名成員
政府表示東涌一幅住宅用地交由香港房屋協會發展資助出售房屋
港府表示世銀「營商環境成熟度評估」報告評比過時，將提出意見完善編製
財庫局表示政府審視飲用水事件調查報告，徵詢律政司意見以決定行
律政司表示粵港澳大灣區仲裁員名冊及調解員名冊正式發布
地政總署今日正式招標洪水橋片區發展用地，2026年7月3日截標
截至本月中逾3200名銀行客戶使用智安存，涉及存款約16億元
發展局何珮玲稱洪水橋產業園公司招商引資更靈活，冀自給自足達至收支平衡
羅淑佩稱倒數活動取消煙花或影響向海酒店餐飲，感謝業界體諒
團結香港基金表示洪水橋片區開發招標條款再變陣，可見政府對項目不容有失
金管局表示零售銀行全面推出「智安存」，銀行客戶可自行設定受保護存款金額
CSL Mobile推出行動電源回收計劃，市民可半價換CCC標準行動電源
中環「百年老店」春回堂營業110年於昨日結業，曾近億沽自用舖
中原測量表示賣地供應超標屬預期內，兩幅地皮總估值約37.9億元
美聯測量表示兩地皮發展規模適中料將受市場歡迎，估值共20億元
　　

