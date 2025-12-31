恒指期貨現貨月份未平倉合約總數115300張，增6209張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為115300張，較前增6209張；若計入其他月份的未平倉合約，總數124230張，增6216張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|30/12(二)
|115300
|6209
|124230
|6216
|29/12(一)
|27326
|-16891
|145340
|10628
|24/12(三)
|44217
|-28221
|134712
|-18261
|23/12(二)
|72438
|-32725
|152973
|6426
|22/12(一)
|105163
|-17077
|146547
|1867
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|30/12(二)
|35405
|-2045
|42803
|-2000
|29/12(一)
|7423
|-13827
|52226
|-9995
|24/12(三)
|21250
|-3964
|62221
|2752
|23/12(二)
|25214
|-8305
|59469
|5614
|22/12(一)
|33519
|-11421
|53855
|-2565
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社31日專訊》
