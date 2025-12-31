  • 會員
期貨新聞

31/12/2025 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數202947張增8853張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為202947張，較前增8853張；若計入其他月份的未平倉合約，總數228396張，增8804張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
30/12(二)20294788532283968804
29/12(一)35587-5072925517916144
24/12(三)86316-37990239035-16842
23/12(二)124306-432972558779599
22/12(一)167603-37622246278-5801

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
30/12(二)998421377810880413828
29/12(一)16203-24161111179-5424
24/12(三)40364-153241166032026
23/12(二)55688-29419114577-5387
22/12(一)85107-13108119964-2582

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社31日專訊》

