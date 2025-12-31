即月期指最後交易價25648跌277點，成交40798張

即月期指最後交易價25648，跌277點，高水17點，成交40798張。即月國指期貨最後交易價8902，跌112點，低水12點，成交43561張。另外，即月科指期貨最後交易價5529，跌82點，高水13點，成交50879張。
《經濟通通訊社31日專訊》
31/12/2025 12:46
