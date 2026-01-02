期指高開64點報25712，國指期貨升13點報8916

期指高開64點報25712，國指期貨高開13點報8916，科指期貨高開8點報5537。
《經濟通通訊社2日專訊》
【你點睇？】市民質疑當局准南下粵車採用「黑玻璃」屬雙重標準，運輸署指短暫逗留車輛不適用本地要求，你是否認同運輸署說法？► 立即投票
02/01/2026 09:15
期指高開64點報25712，國指期貨高開13點報8916，科指期貨高開8點報5537。
《經濟通通訊社2日專訊》
【你點睇？】市民質疑當局准南下粵車採用「黑玻璃」屬雙重標準，運輸署指短暫逗留車輛不適用本地要求，你是否認同運輸署說法？► 立即投票
下一篇新聞︰02/01/2026 09:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９０２﹒２５升９﹒…
02/01/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１９７３２７張減５６２０張
02/01/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１６５７１６張，減逾萬八張
02/01/2026 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１０４１５１張，減１１１４９張
31/12/2025 19:20 《再戰明天》本港公布零售銷售，澳洲、德國、英國及美國公布製造業PMI
31/12/2025 19:19 《日入而息》恒指全年累升28%為2017年以來最佳表現，GPU股壁仞科技暗盤升逾八成
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N