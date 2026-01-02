  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
期貨新聞

02/01/2026 09:15

期指高開64點報25712，國指期貨升13點報8916

　　期指高開64點報25712，國指期貨高開13點報8916，科指期貨高開8點報5537。
《經濟通通訊社2日專訊》

【你點睇？】市民質疑當局准南下粵車採用「黑玻璃」屬雙重標準，運輸署指短暫逗留車輛不適用本地要求，你是否認同運輸署說法？► 立即投票

下一篇新聞︰02/01/2026 09:04  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９０２﹒２５升９﹒…

其他
More

02/01/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１９７３２７張減５６２０張

02/01/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１６５７１６張，減逾萬八張

02/01/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１０４１５１張，減１１１４９張

31/12/2025 19:20  《再戰明天》本港公布零售銷售，澳洲、德國、英國及美國公布製造業PMI

31/12/2025 19:19  《日入而息》恒指全年累升28%為2017年以來最佳表現，GPU股壁仞科技暗盤升逾八成

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

戰爭陰霾籠罩下的新一年

31/12/2025 16:47

大國博弈

hot talk 1點鐘 | 港股年初至今累升近三成 明年繼...

31/12/2025 14:05

回顧25 展望26

白銀大翻身

29/12/2025 09:53

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區