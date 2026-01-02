即月期指最後交易價26429升781點，成交92819張

即月期指最後交易價26429，升781點，高水91點，成交92819張。即月國指期貨最後交易價9187，升284點，高水18點，成交91049張。另外，即月科指期貨最後交易價5752，升223點，高水16點，成交115643張。

《經濟通通訊社2日專訊》