【夜期時段】即月期指最新報26444點，升15點，高水106點

即月期指在夜期時段開市報26440點，升11點，高水102點，最新報26444點，升15點，高水106點，合約成交643張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9187點，無升跌，高水18點，最新報9191點，升4點，高水22點，合約成交568張。

《經濟通通訊社2日專訊》