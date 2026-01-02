【夜期時段】即月期指最新報26444點，升15點，高水106點

即月期指在夜期時段開市報26440點，升11點，高水102點，最新報26444點，升15點，高水106點，合約成交643張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9187點，無升跌，高水18點，最新報9191點，升4點，高水22點，合約成交568張。
《經濟通通訊社2日專訊》
02/01/2026 17:20
