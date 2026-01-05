期指高開129點報26558，國指期貨升60點報9247

期指高開129點報26558，國指期貨高開60點報9247，科指期貨高開36點報5788。
05/01/2026 09:15
期指高開129點報26558，國指期貨高開60點報9247，科指期貨高開36點報5788。
