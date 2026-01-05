【夜期時段】即月期指最新報26370點，跌4點，高水23點

即月期指在夜期時段開市報26372點，跌2點，高水25點，最新報26370點，跌4點，高水23點，合約成交140張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9149點，跌4點，高水1點，最新報9156點，升3點，高水8點，合約成交262張。

《經濟通通訊社5日專訊》