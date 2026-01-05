《日入而息》中國據報要求銀行匯報在委內瑞拉風險敞口，舜宇擬分拆車載相關光學業務來港上市

Buy&Ship完成C輪首輪融資約9360萬元，啟動上市申請準備

天下秀數字科技向聯交所遞上市申請，去年首九個月少賺逾46%

萬幫數字遞在港上市申請，去年首九個月純利按年增近4倍

斯坦德機器人申在港IPO，去年首三季淨虧損擴至1.6億人幣，小米(01810)曾參與前期投資

智元機器人與MiniMax(00100)合作，提供文本語音全流程AI技術支持；智元機器人與MiniMax合作，將獲文本到語音全流程AI技術支持

澳博控股(00880)擬議發行美元計價優先票據，擬用作現有債務再融資；以現金要約購買2026年到期已發行優先票據

中原銀行(01216)周鋒行長資格獲核准

小鵬汽車(09868)副總裁陳永海傳離職，王鳳英暫接手

據報MiniMax(00100)擬上限定價，提前結束機構投資者認購

港鐵(00066)與中國中車附屬組聯營公司，奪悉尼地鐵西線主要合約；高鐵香港段去年載客量再創新高達3000萬人次，按年增加17%

納芯微(02676)今日起獲調入港股通標的證券名單

速騰聚創(02498)遭起訴商業秘密侵權，案件獲內地當局立案受理

半導體庫存不足，廣汽(02238)本田工廠內地復工日期推遲至1月19日；華為余承東訪廣汽，馮興亞稱未來雙方有廣闊合作空

宏利香港推出兩款全新分紅壽險儲蓄計劃

彩生活(01778)訂立一份重組協議，公司將不再為花樣年附屬公司

支付寶「碰一下」日支付筆數超1億筆，已融入逾2260種生活場景

新世界(00017)K11 MUSEA除夕三日連假人流按年升近50%，鐘錶珠寶品牌升逾80%

比亞迪(01211)保持研發及資金投入推進智能化，加快推進全球化產業布局

滙豐引入「智方便」多重身份認證功能，簡化中小企貸款流程

華僑銀行香港業務強勁增長，推出「銀行x零售」概念

領展(00823)「愛．匯聚計劃」今起接受項目撥款申請

麥當勞本月起全線餐廳管理組平均加薪3%

恒地(00101)一部新年首3日共錄1.2億進帳，曉柏峰單日沽12伙成交額逾6666萬

新地(00016)西沙SIERRA SEA 2A期加推73伙，暫超購71倍最快本周末首輪推售

舜宇光學(02382)考慮分拆車載相關光學業務在港上市

康希諾生物(06185)PCV24疫苗獲內地當局批准開展臨床試驗

天保能源(01671)獲評天津售電行業AAA級最高信用等級

中國織材控股(03778)附屬出售8塊江西省土地，代價4502萬人幣

創新奇智(02121)去年12月於公開市場合共購回108.4萬股股份

融創中國(01918)高等法院今頒令駁回清盤呈請，公司全面境外債務重組已完成

復銳醫療科技(01696)注射用A型肉毒毒素通過內地質量標準檢驗

石四藥(02005)已取得培哚普利氨氯地平片藥品生產註冊批件

騰訊(00700)回購101.8萬股，涉資約6.36億元

卓越教育集團(03978)根據受限制股份單位計劃購買股份