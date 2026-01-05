《日入而息》中國據報要求銀行匯報在委內瑞拉風險敞口，舜宇擬分拆車載相關光學業務來港上市

|中國據悉要求銀行匯報在委內瑞拉風險敞口；多國領導人及政要強烈譴責美國襲擊委內瑞拉；傳特朗普逼美國油企投資委內瑞拉，委國代總統籲和平對話；馬杜羅預計周一將在美國紐約首次出庭；中國外交部林劍呼籲美國停止顛覆委內瑞拉政權；
|習近平晤愛爾蘭總理：單邊霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序
|摩通私銀料委內瑞拉政局變化事件對石油產量影響有限；高盛指委內瑞拉政局變化短期對油價影響不明朗，長遠或不利油價；景順趙耀庭稱委內瑞拉事件對全球宏觀市場短期影響不顯著，料黃金相對反彈
|彭博指中國恒大清盤人尋求阻止許家印在法庭案件中進行辯護
|舜宇光學(02382)考慮分拆車載相關光學業務在港上市
|港鐵(00066)與中國中車附屬組聯營公司，奪悉尼地鐵西線主要合約
|智元機器人與MiniMax(00100)合作，提供文本語音全流程AI技術支持
|羅兵咸料今年本港IPO集資額最多3500億元，有機會排全球三甲內
|Buy&Ship完成C輪首輪融資約9360萬元，啟動上市申請準備
|天下秀數字科技向聯交所遞上市申請，去年首九個月少賺逾46%
|多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，恒生推7日定存高達5厘
|12月RatingDog中國服務業PMI微降至52，近六個月最弱
|中韓商務論壇今日在京舉行，李在明出席論壇開幕式；何立峰稱中韓應拉緊經貿紐帶，開創合作共贏新局面；李在明稱AI有望成中韓合作新引擎，美容、音樂等產業具廣闊合作潛力；中國外交部表示冀李在明訪華推動中韓關係進一步向前
|恒指爭持收升8點報26347快手飆逾一成，北水復市淨流入港股187億元創兩個半月高
|滬綜指紅盤高收升1.4%企穩四千點，成交突破2.5萬億元
|歐元最新報1.1682/84，日圓最新報156.92/93
|Buy&Ship完成C輪首輪融資約9360萬元，啟動上市申請準備
|天下秀數字科技向聯交所遞上市申請，去年首九個月少賺逾46%
|萬幫數字遞在港上市申請，去年首九個月純利按年增近4倍
|斯坦德機器人申在港IPO，去年首三季淨虧損擴至1.6億人幣，小米(01810)曾參與前期投資
|智元機器人與MiniMax(00100)合作，提供文本語音全流程AI技術支持；智元機器人與MiniMax合作，將獲文本到語音全流程AI技術支持
|澳博控股(00880)擬議發行美元計價優先票據，擬用作現有債務再融資；以現金要約購買2026年到期已發行優先票據
|中原銀行(01216)周鋒行長資格獲核准
|小鵬汽車(09868)副總裁陳永海傳離職，王鳳英暫接手
|據報MiniMax(00100)擬上限定價，提前結束機構投資者認購
|港鐵(00066)與中國中車附屬組聯營公司，奪悉尼地鐵西線主要合約；高鐵香港段去年載客量再創新高達3000萬人次，按年增加17%
|納芯微(02676)今日起獲調入港股通標的證券名單
|速騰聚創(02498)遭起訴商業秘密侵權，案件獲內地當局立案受理
|半導體庫存不足，廣汽(02238)本田工廠內地復工日期推遲至1月19日；華為余承東訪廣汽，馮興亞稱未來雙方有廣闊合作空
|宏利香港推出兩款全新分紅壽險儲蓄計劃
|彩生活(01778)訂立一份重組協議，公司將不再為花樣年附屬公司
|支付寶「碰一下」日支付筆數超1億筆，已融入逾2260種生活場景
|新世界(00017)K11 MUSEA除夕三日連假人流按年升近50%，鐘錶珠寶品牌升逾80%
|比亞迪(01211)保持研發及資金投入推進智能化，加快推進全球化產業布局
|滙豐引入「智方便」多重身份認證功能，簡化中小企貸款流程
|華僑銀行香港業務強勁增長，推出「銀行x零售」概念
|領展(00823)「愛．匯聚計劃」今起接受項目撥款申請
|麥當勞本月起全線餐廳管理組平均加薪3%
|恒地(00101)一部新年首3日共錄1.2億進帳，曉柏峰單日沽12伙成交額逾6666萬
|新地(00016)西沙SIERRA SEA 2A期加推73伙，暫超購71倍最快本周末首輪推售
|舜宇光學(02382)考慮分拆車載相關光學業務在港上市
|康希諾生物(06185)PCV24疫苗獲內地當局批准開展臨床試驗
|天保能源(01671)獲評天津售電行業AAA級最高信用等級
|中國織材控股(03778)附屬出售8塊江西省土地，代價4502萬人幣
|創新奇智(02121)去年12月於公開市場合共購回108.4萬股股份
|融創中國(01918)高等法院今頒令駁回清盤呈請，公司全面境外債務重組已完成
|復銳醫療科技(01696)注射用A型肉毒毒素通過內地質量標準檢驗
|石四藥(02005)已取得培哚普利氨氯地平片藥品生產註冊批件
|騰訊(00700)回購101.8萬股，涉資約6.36億元
|卓越教育集團(03978)根據受限制股份單位計劃購買股份
|長實(01113)港島南岸Blue Coast II標售出一伙4房戶，成交金額3366萬
|習近平晤愛爾蘭總理：單邊霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序
|發改委安排超長期特別國債等1千億支持長江大保護項目建設；長江經濟帶生產總值佔全國比重升至47.3%
|中國航天科技集團商業火箭公司增資近四成至13.96億
|12月RatingDog中國服務業PMI微降至52，近六個月最弱
|商務部等9部門發文，7方面推進綠色消費
|國鐵去年鐵路固投9015億創新高，今年投產新線2000公里以上
|人行135億逆回購利率持平，淨回籠4688億
|新冠疫情時任武漢市長周先旺被「雙開」，涉權色及權錢交易；水利部前副部長田學斌被查，曾任國務院前總理溫家寶秘書
|廣東發布18條意見大力發展數字貿易及促進服務貿易創新發展；支持符合條件外資銀行參與國債期貨交易試點
|北京對符合條件新建中試平台最高給予1億補助支持
|元旦「國補」拉動手機銷量同比漲16%，OPPO漲幅32%最高
|九科信息宣布完成億元級B2輪融資，啟動IPO籌備工作
|字節跳動旗下「豆包」AI眼鏡據報即將出貨，聯合龍旗科技研發；字節跳動實習生據報全面漲薪，漲幅最高達150%，主要涉及北上廣深等城市
|小紅書據報內測長文付費功能，進軍付費網文市場
|越疆人形機器人影院上班，可連續工作14小時製作千杯爆谷
|高德據報已布局世界模型，計劃推出相關產品應用
|網商銀行數字人民幣錢包完成老撾首筆掃碼消費，匯率實時結算
|銀行間市場交易商協會對債券交易記錄違規加重懲戒
|內地春節9天假期將至，北京往三亞機票價格已漲逾2倍
|彭博指中國恒大清盤人尋求阻止許家印在法庭案件中進行辯護
|長安汽車傳因去年銷量未達標，取消員工年終獎
|台股收漲2.6%，站上三萬大關創新高，台積電2納米月產能將達14萬片
|日媒指去年首11月中國貿易順差超四成來自一帶一路國家
|中韓商務論壇今日在京舉行，李在明出席論壇開幕式；何立峰稱中韓應拉緊經貿紐帶，開創合作共贏新局面；李在明稱AI有望成中韓合作新引擎，美容、音樂等產業具廣闊合作潛力；中國外交部表示冀李在明訪華推動中韓關係進一步向前
|金正恩觀摩人民軍發射高超音速導彈
|特朗普再提吞併格陵蘭，丹麥首相強調主權不容侵犯
|多國領導人及政要強烈譴責美國襲擊委內瑞拉；傳特朗普逼美國油企投資委內瑞拉，委國代總統籲和平對話；馬杜羅預計周一將在美國紐約首次出庭；中國外交部林劍呼籲美國停止顛覆委內瑞拉政權；中國據悉要求銀行匯報在委內瑞拉風險敞口
|摩通私銀料委內瑞拉政局變化事件對石油產量影響有限；高盛指委內瑞拉政局變化短期對油價影響不明朗，長遠或不利油價；景順趙耀庭稱委內瑞拉事件對全球宏觀市場短期影響不顯著，料黃金相對反彈
|避險需求推升美元，新加坡元兌美元走低
|日本新年首交易日股市大漲，10年期國債被拋售；日經指數上漲3%，受AI股票走高和日圓走軟提振；植田和男稱日本央行將繼續維持加息路徑
|蜆殼據悉計劃重返委內瑞拉，以獲取數十億美元天然氣收入
|巴菲特退休後最新發言表示巴郡可能在百年後依然存在
|施羅德料今年美國經濟增長將保持良好，經濟「軟著陸」機率上升
|丘應樺指未來將帶隊到烏茲別克等地探求新機遇，拉丁美洲亦是計劃之一
|亞洲金融論壇1月26日在港舉行，首設「全球產業峰會」
|許正宇稱世界正從「全球化」逐漸走向「堡壘化」，香港應著力做好金融基建，增投資者黏性
|EX.IO獲證監會批准開展平台外虛擬資產場外交易業務
|瑞銀料本港去年GDP增長3.1%，正進入新成長周期拐點
|中原十大屋苑周末錄8宗成交，按周減少38.5%
|原由鄧成波家族持有的油麻地6萬呎單邊舖獲接管人放售，估值約3億元
|本港12月所有種類樓宇買賣合約共8999份，按年升63.3%
|美聯測量指佐敦谷住宅地發展潛力優厚，估值約16.7億元
|蔡宏興稱已就洗衣街/花墟道發展計劃受影響花墟商戶構思過渡期經營方
|羅兵咸料今年本港IPO集資額最多3500億元，有機會排全球三甲內
|多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，恒生推7日定存高達5厘
|恒生調查指逾六成香港父母不寄望退休後獲子女提供經濟支持
|許樹昌指暫時無跡象顯示夏季及冬季流感有機會重疊
|黃子才獲委任為土地審裁處成員
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情