  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
期貨新聞

06/01/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數129693張，增1214張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為129693張，較前增1214張；若計入其他月份的未平倉合約，總數139300張，增1459張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
05/01(一)12969312141393001459
02/01(五)1284792432813784124676
31/12(三)104151-11149113165-11065
30/12(二)11530062091242306216
29/12(一)27326-1689114534010628

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
05/01(一)447142004524872066
02/01(五)427104680504214921
31/12(三)380302625455002697
30/12(二)35405-204542803-2000
29/12(一)7423-1382752226-9995

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社6日專訊》

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

上一篇新聞︰06/01/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１８６９９６張減１２７３張

下一篇新聞︰05/01/2026 19:07  《再戰明天》里奇蒙聯儲總裁發表演講，歐元區及美國公布ＰＭＩ

其他
More

06/01/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２０７３２９張，減逾萬一張

05/01/2026 19:06  《日入而息》中國據報要求銀行匯報在委內瑞拉風險敞口，舜宇擬分拆車載相關光學業務來港上市

05/01/2026 17:29  《外圍焦點》美國公布ＩＳＭ製造業指數

05/01/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６３７０點，跌４點，高水２３點

05/01/2026 16:46  即月期指最後交易價２６３７４跌５５點，成交８３６７７張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

不殺馬杜羅，特朗普想做何種交易？

05/01/2026 16:33

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區