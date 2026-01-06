恒指期貨現貨月份未平倉合約總數129693張，增1214張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為129693張，較前增1214張；若計入其他月份的未平倉合約，總數139300張，增1459張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|05/01(一)
|129693
|1214
|139300
|1459
|02/01(五)
|128479
|24328
|137841
|24676
|31/12(三)
|104151
|-11149
|113165
|-11065
|30/12(二)
|115300
|6209
|124230
|6216
|29/12(一)
|27326
|-16891
|145340
|10628
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|05/01(一)
|44714
|2004
|52487
|2066
|02/01(五)
|42710
|4680
|50421
|4921
|31/12(三)
|38030
|2625
|45500
|2697
|30/12(二)
|35405
|-2045
|42803
|-2000
|29/12(一)
|7423
|-13827
|52226
|-9995
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社6日專訊》
【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇