即月期指最後交易價26719升345點，高水9點

即月期指最後交易價26719，升345點，高水9點，暫成交91478張。即月國指期貨最後交易價9244，升91點，平水，暫成交83881張。另外，即月科指期貨最後交易價5834，升89點，高水9點，暫成交115324張。

《經濟通通訊社6日專訊》