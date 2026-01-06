即月期指最後交易價26719升345點，高水9點

即月期指最後交易價26719，升345點，高水9點，暫成交91478張。即月國指期貨最後交易價9244，升91點，平水，暫成交83881張。另外，即月科指期貨最後交易價5834，升89點，高水9點，暫成交115324張。
《經濟通通訊社6日專訊》
06/01/2026 16:31
