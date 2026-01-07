即月期指最後交易價26473跌246點，高水14點

即月期指最後交易價26473，跌246點，高水14點，暫成交82366張。即月國指期貨最後交易價9144，跌100點，高水5點，暫成交93491張。另外，即月科指期貨最後交易價5754，跌80點，高水15點，暫成交137456張。
《經濟通通訊社7日專訊》
07/01/2026 16:31
