即月期指最後交易價26473跌246點，成交82576張

即月期指最後交易價26473，跌246點，高水14點，成交82576張。即月國指期貨最後交易價9144，跌100點，高水5點，成交93491張。另外，即月科指期貨最後交易價5754，跌80點，高水15點，成交137406張。
《經濟通通訊社7日專訊》
07/01/2026 16:46
