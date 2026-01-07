  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
期貨新聞

07/01/2026 16:46

即月期指最後交易價26473跌246點，成交82576張

　　即月期指最後交易價26473，跌246點，高水14點，成交82576張。即月國指期貨最後交易價9144，跌100點，高水5點，成交93491張。另外，即月科指期貨最後交易價5754，跌80點，高水15點，成交137406張。
《經濟通通訊社7日專訊》

【你點睇？】特朗普出兵委內瑞拉、拘捕馬杜羅？立即參與投票，睇睇大家對國際法同「新門羅主義」有幾大分歧。► 立即投票

上一篇新聞︰07/01/2026 17:20  《外圍焦點》歐元區公布ＣＰＩ，美國公布ＡＤＰ就業變動

下一篇新聞︰07/01/2026 16:31  即月期指最後交易價２６４７３跌２４６點，高水１４點

其他
More

07/01/2026 19:24  《再戰明天》歐元區公布ＰＰＩ，美國公布進出口等數據

07/01/2026 19:19  《日入而息》信置夥鷹君逾16億奪佐敦谷住宅地，天數智芯暗盤收高近37%

07/01/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６４３８點，跌３５點，低水２１點

07/01/2026 15:04  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９８２﹒７５，跌５點

07/01/2026 09:15  期指低開６３點報２６６５６，國指期貨跌２０點報９２２４

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美軍抓馬杜羅帶來的衝擊與啟示

06/01/2026 16:35

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區