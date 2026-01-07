《日入而息》信置夥鷹君逾16億奪佐敦谷住宅地，天數智芯暗盤收高近37%

|信置(00083)夥鷹君(00041)逾16億奪佐敦谷彩興路住宅地，每呎樓面地價4339元
|智譜(02513)暗盤報148元，高招股價逾27%每手帳面賺3180元；智譜暗盤收高逾5%，每手賺600元
|天數智芯(09903)暗盤報183元，較招股價近27%每手帳面賺3840元；天數智芯暗盤收高近37%，每手賺5340元
|聯想(00992)在美CES展會發布人工智能平台Qira；聯想夥英偉達推人工智能雲超級工廠，楊元慶稱未來3至4年與英偉達業務合作規模將翻四番
|百度(09888)旗下昆侖芯傳通過香港IPO籌資不逾20億美元
|傳中際旭創擬月內向港交所提交上市申請，傳集資至少234億元
|鳴鳴很忙通過聯交所上市聆訊，去年首六個月多賺近2.5倍
|瑞銀料今年本港IPO集資規模有望超過3000億元
|快手(01024)據報考慮首次發行境外債券
|花旗料今年香港住宅樓價按年升3%，超豪華物業繼續跑贏整體樓市；維持今年年中恒指目標27500點，年底28800點；花旗廖嘉豪預計強勁企業盈利將支持美股整體估值高企
|渣打(02888)上調本港去年GDP增長預測至3.3%，維持今年增長2.5%預測；渣打料美聯儲年內不再減息，今年3個月HIBOR將在3%附近波動
|銀娛(00027)下月發放酌情花紅
|路透據報萬科(02202)已與國內銀行達成協議，將貸款利息支付延期至9月；巴克萊指萬科美元債回收率料僅10.1%，最壞情況可能低至0.9%
|會德豐地產年內部署推5新盤，涉及逾1000伙單位，港島南岸第6期首季登場
|積金評級去年強積金人均賺4.57萬元，為歷來最高年度收益；GUM指強積金去年人均賺逾4.5萬元創新高，連升3年；富達國際揩強積金去年整體回報達17.45%，美國股票維持「超配」
|英媒揩中國政府審查Meta收購AI初創Manus交易
|市監總局質檢機構偽造檢驗結果、出具虛假證明等，將被取消檢驗資格；市監總局指數字人主播納入直播電商監管，直播間須標示AI生成市監總局、網信辦發布網絡交易平台規則監督管理辦法；網信辦表示堅決遏制直播電商虛假宣傳、AI仿冒公眾人物等亂象；《直播電商監督管理辦法》發布，明確四類主體責任
|李在明在滬出席中韓創新創業論壇，與中國機器人握手；李在明稱訪華取得超預期進展，「限韓令」有望化解；海關總署趙增連晤韓國食品藥品安全部長稱完善合作機制
|美媒指特朗普要求委國切斷與中俄等四國經濟聯繫，只許與美國合作產油；美要求委國處置石油時美國優先，北京指典型霸凌行徑；美軍追截委國赴俄油輪，俄國派遣潛艇軍艦緊急護航；思博瑞資管指委內瑞拉政治變天即時影響有限，惟任何局勢升級或增市場波動性
|港股止三連升恒指跌251點收報26458，科技股內銀股齊跌，北水乘機掃貨港股92億元
|滬綜指收升0.05%新年來連漲三日，兩市成交見2.85萬億
|歐元最新報1.1683/84，日圓最新報156.46/48
|精鋒醫療-B(02675)暗盤報59元，高招股價逾36%；精鋒醫療暗盤收高近38%，每手賺1636元
|祈福生活服務(03686)中途停牌，停牌前報0.81元升逾1%；祈福生活服務(03686)午後中途停牌，待刊發重大出售事項公告
|奧思集團(01161)今年23間門店須續租，擬年內再開1間「Inmedic」中醫診所
|雷軍今晚8點直播，聊新一代小米SU7並回應各種質疑
|微信闢謠「封號新規」，從未發布，是黑灰產團夥混淆視聽
|高德掃街榜全新升級，為100萬商家免費接入「飛行街景」功能；「高德掃街榜2026」發布，基於自研世界模型推出「飛行街景」功能
|太古地產(01972)旗下陸家嘴太古源源邸第四批次推售首日沽48套，成交金額26.4億人幣
|滙豐促成港燈(02638)電力投資發行20億元債券
|張玉卓四川調研東方電氣(01072)等央企，要為經濟穩中向好注入動能
|陳唱國際(00693)預期去年將錄其他全面收入投資收益3.27億元
|弘陽地產(01996)去年合約銷售金額按年跌51%
|中海外宏洋(00081)去年實現合約銷售額按年下跌19.8%
|中國碳中和(01372)簽戰略合作協議，推動鋰電循環經濟生態圈建設
|信利國際(00732)去年累計綜合營業淨額按年跌逾7%
|百濟神州(06160)授出逾5萬股受限制股份單位，佔股本0.04%
|山西安裝(02520)建議發行公司境內債券獲得中國證監會註冊批覆
|建發國際(01908)去年累計合同銷售金額按年跌約12%
|秦港股份(03369)去年吞吐量按年增逾4%
|星展香港加強網上企業戶口開立服務，數碼開戶量按年增長40%
|會德豐地產年內部署推5新盤，涉及逾1000伙單位，港島南岸第6期首季登場
|富途證券擴展租用太古廣場辦公室，面積達4.2萬呎
|比亞迪(01211)4款混動車型將加推210公里大電池版，純電續航翻倍實現「一周一充」
|中國智能健康(00348)附屬被強制出售所持雲鋒金融(376)合共264.6萬股股份
|藥明康德(02359)根據2024年H股獎勵信託計劃進一步授予獎勵
|栢能集團(01263)從聯交所主板自願撤回上市條件全部達成
|華寶國際(00336)朱林瑤辭去首席執行官職位，夏利群接任
|中海外(00688)去年累計合約物業銷售金額按年跌逾19%
|卓越教育(03978)受託人於公開市場上購買合共5萬股股份
|基石控股(01592)行展雲石工程向附屬公司太平洋石材提出清盤呈請
|王毅同芬蘭外長通電話稱加強發展戰略對接，深化能源轉型等合作；王毅將訪問埃塞俄比亞、索馬里、坦桑尼亞、萊索托；中國外長連續36年於年初首訪非洲，外交部表示延續優良傳統
|「十四五」時期內地郵政業務收入提升至1.8萬億，年均增長超10%
|工信部到2028年推動5萬家企業實施新型工業網絡改造升級
|人行286億逆回購利率持平，淨回籠5002億；人行新任貨幣政策司司長謝光啟亮相：要促進社會融資成本低位運行；人行預告明日開展1.1萬億元買斷式逆回購，與當日到期量持平；瑞銀料人民幣匯率今年在7左右，明年底略微走強至6.9
|中國12月外匯儲備升至3.358萬億美元，第14個月增持黃金
|國家藥監局優化臨床急需境外已上市藥品審評審批
|硅業分會預計1月多晶硅產量環比降約5%，供應仍寬鬆
|萬達旗下常德置業公司易主，中國建築接手
|彭博指內地延長銀行轉讓個人不良貸款政策期限
|路透指內地個人不良貸款轉讓試點期限延長至今年底
|算力巨頭「超聚變」啟動上市輔導
|蘿蔔快跑獲杜拜首個全無人測試許可，並啟用首個海外基地
|字節跳動再闢謠造車傳聞表示公司沒有造車計劃
|宜家中國上海、番禺、天津等地7家門店2月2日起停運
|英媒揩中國政府審查Meta收購AI初創Manus交易
|上海港集裝箱吞吐量破5506萬標箱再創新高，連續16年居世界第一
|realme回歸OPPO成獨立運營子品牌，OPPO表示進一步協同作戰
|台股收跌0.5%，報30435.47點
|中國商務部表示即日起對日本二氯二氫硅啟動反傾銷調查；日本抗議中方限制兩用物項出口，外交部指措施合理合法
|預測市場顯示特朗普奪取巴拿馬運河、進軍格陵蘭的機率上升
|特朗普動員共和黨參戰中期選舉，「若輸掉將面臨第三次彈劾」
|大摩料金價第四季劍指4800美元新高
|花旗指銅價將在未來三個月內攀升至每噸1.4萬美元；鎳價單日暴漲逾10%，破1.8萬美元，創逾3年最大單日漲幅
|美國國債孳息率差擴大，受降息前景及公司債發行增加影響
|蘇姿丰稱人工智能並非取代人類，而是改變招聘標準
|雀巢於歐洲多國召回部分嬰兒配方奶粉，原料或含蠟樣芽孢桿菌毒素
|高盛指2026年經濟增長將成國債孳息率主導因素
|星展謝家曦稱樓市見底反彈，今年樓價料升3%
|東亞首季較看好港股8個板塊，金價波動區間介乎每盎司4150-4550美元
|瑞銀料今年本港IPO集資規模有望超過3000億元
|房委會稱過去一年售出9700個居屋及綠置屋單位，銷售情況理想；本財政年度錄逾176億元盈餘，料下年度盈餘跌18億
|地政總署指第四季批出11份預售樓花同意書，涉及3872個住宅單位
|差估署指去年首11個月私樓落成量逾1.7萬伙，佔全年預測84%
|金管局指12月官方外匯外匯儲備資產為4279億美元
|保誠調查指近70%亞洲年輕人料個人財務狀況未來有改善
|老媽拌麵疑撤出香港，「台灣第一拌麵」全線分店悄然停業
