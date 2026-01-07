《日入而息》信置夥鷹君逾16億奪佐敦谷住宅地，天數智芯暗盤收高近37%

信置(00083)夥鷹君(00041)逾16億奪佐敦谷彩興路住宅地，每呎樓面地價4339元

智譜(02513)暗盤報148元，高招股價逾27%每手帳面賺3180元；智譜暗盤收高逾5%，每手賺600元

天數智芯(09903)暗盤報183元，較招股價近27%每手帳面賺3840元；天數智芯暗盤收高近37%，每手賺5340元

聯想(00992)在美CES展會發布人工智能平台Qira；聯想夥英偉達推人工智能雲超級工廠，楊元慶稱未來3至4年與英偉達業務合作規模將翻四番

百度(09888)旗下昆侖芯傳通過香港IPO籌資不逾20億美元

傳中際旭創擬月內向港交所提交上市申請，傳集資至少234億元

鳴鳴很忙通過聯交所上市聆訊，去年首六個月多賺近2.5倍

瑞銀料今年本港IPO集資規模有望超過3000億元

快手(01024)據報考慮首次發行境外債券

花旗料今年香港住宅樓價按年升3%，超豪華物業繼續跑贏整體樓市；維持今年年中恒指目標27500點，年底28800點；花旗廖嘉豪預計強勁企業盈利將支持美股整體估值高企

渣打(02888)上調本港去年GDP增長預測至3.3%，維持今年增長2.5%預測；渣打料美聯儲年內不再減息，今年3個月HIBOR將在3%附近波動

銀娛(00027)下月發放酌情花紅

路透據報萬科(02202)已與國內銀行達成協議，將貸款利息支付延期至9月；巴克萊指萬科美元債回收率料僅10.1%，最壞情況可能低至0.9%

會德豐地產年內部署推5新盤，涉及逾1000伙單位，港島南岸第6期首季登場

積金評級去年強積金人均賺4.57萬元，為歷來最高年度收益；GUM指強積金去年人均賺逾4.5萬元創新高，連升3年；富達國際揩強積金去年整體回報達17.45%，美國股票維持「超配」

英媒揩中國政府審查Meta收購AI初創Manus交易

市監總局質檢機構偽造檢驗結果、出具虛假證明等，將被取消檢驗資格；市監總局指數字人主播納入直播電商監管，直播間須標示AI生成市監總局、網信辦發布網絡交易平台規則監督管理辦法；網信辦表示堅決遏制直播電商虛假宣傳、AI仿冒公眾人物等亂象；《直播電商監督管理辦法》發布，明確四類主體責任

李在明在滬出席中韓創新創業論壇，與中國機器人握手；李在明稱訪華取得超預期進展，「限韓令」有望化解；海關總署趙增連晤韓國食品藥品安全部長稱完善合作機制