《日入而息》杭州六小龍之一強腦科技傳已秘密申港上市，兆易創新暗盤收高四成

|強腦科技據報以保密形式提交香港IPO申請，擬集資數億美元
|彭博指小鵬汽車(09868)已聘銀行籌備飛行汽車業務在港IPO；小鵬汽車與工商銀行廣東省分行達成戰略合作，獲100億元授信額度；何小鵬稱小鵬汽車海外和國內銷量比例有望達到1:1
|兆易創新(03986)暗盤收高40%，每手賺6480元
|BBSB INTL(08610)暗盤收高逾倍，每手賺9960元
|紅星冷鏈(01641)暗盤收高逾36%，每手賺2210元
|豪威集團(00501)H首掛開高逾3%每手賺320元，超購僅逾8倍一手必中；首掛最高位收市，升16%每手賺1700元
|陸東稱今年港股向上動能料將持續，IPO暢旺帶動成交額有望突破3000億元
|東亞卓亮料今明兩年美國減息及政策寬鬆，本港樓價續止跌回升
|施永青稱香港樓市已走出熊市，料今年樓價最多升15%租金續上揚
|黎智英勾結外國勢力早前被判罪成，法庭今日聽取被告求情；黎智英勾結外國勢力案，陳梓華李宇軒代表求情冀減刑
|日媒指中國國企通知部分日企停簽新稀土合同；據報暫停審查輸日稀土許可，外交部表示中方依法依規採取措施
|中國商務部指歐方將向中國電動汽車出口商發布價格承諾指導文件
|「死了麼」App內地爆紅，打卡避「孤獨死」，「95後」團隊初始創建成本僅千元
|特朗普在官方發布前一天，提前披露非農就業數據；鮑威爾證司法部已向聯儲局發出傳票，威脅對他提出刑事訴訟；美最高法院押後裁決特朗普關稅案，最快本月14日宣判
|亞太股市向陽A股成交破紀錄，恒指同收升376點報26608成交超3千億
|滬深兩市成交3.6萬億元刷新紀錄，滬綜指收升1.09%
|歐元最新報1.1682/84，日圓最新報157.88/89
|豪威集團(00501)H首掛開高逾3%每手賺320元，超購僅逾8倍一手必中；首掛最高位收市，升16%每手賺1700元
|三葉草生物(02197)呼吸道聯合疫苗候選產品啟動2期臨床試驗
|和嘉控股(00704)高等法院已頒令撤銷清盤呈請
|保利置業(00119)今成功發行10億元人民幣中期票據
|天立國際控股(01773)董事增持100萬股公司股份
|中國海外宏洋(00081)據報考慮發行點心債，擬籌資10億至25億人幣
|港鐵(00066)高鐵將新增16個站點，包括南京、無錫、合肥等
|恒生銀行(00011)推出全新品牌廣告
|滙豐投資管理進軍阿聯酋，搶佔中東財富市場
|螞蟻國際夥谷歌推通用商業協議，打通「AI購物」全流程
|阿里雲獲Omdia評為全球企業級MaaS市場領導者；天貓發布2026年50個藍海機會賽道，含智能機器人、AI眼鏡等
|RAFFLES(01376)午後停牌，停牌前報0.185元升近4%
|「Ares Management」擴充在港規模，辦公室新增逾1萬方呎面積
|被傳離職？小米(01810)總裁盧偉冰發文稱今天上班
|吉利(00175)等車企積極出海，外媒指未來兩年行業將現大規模淘汰
|恒基(00012)營業一部周末錄19伙成交，總成交金額超過1.3億元
|新地(00016)就古洞地皮第二度補地價，涉及金額13.96億元，料提供2589伙住宅；新地西沙SIERRA SEA 2A期周六首輪推售262伙沽清，昨日連環加推兩張價單共211伙
|京東(09618)與新界青年聯會簽署未來生活共建計劃，另將針對公屋購買家電提供系統化解決方案
|智譜(02513)與滴滴達成戰略合作，將共同探索出行Agent場景落地
|裕元(00551)上月綜合經營收益淨額按年跌5.8%，去年全年跌1.8%
|寶勝國際(03813)去年綜合經營收益淨額按年跌7.2%
|美中嘉和(02453)付驍退任集團總裁職務，並由姜偉接任
|宜明昂科-B(01541)IMM01（替達派西普）獲國家藥監局批准進行動脈粥樣硬化治療臨床試驗
|中國利郎(01234)第四季「LILANZ」產品零售金額按年錄得高單位數增長
|中國心連心化肥(01866)根據股份回購授權實施股份回購計劃
|中國鋁罐(06898)董事長獲委任為國際標準化組織薄壁金屬容器技術委員會主席
|卓越教育(03978)受託人於公開市場上購買合共4萬股股份
|賽伯樂國際(01020)委任執董孔軍民為行政總裁
|紐曼思(02530)購400萬股聯想(00992)，總代價約3409.8萬元人民幣
|三寶科技(01708)以1.87億人幣轉讓銷售資產，料上半年末前完成
|據報榮耀將與泡泡瑪特(09992)聯名，本月19日發布首款潮玩手機
|江山控股(00295)2025全年總發電量按年下跌6.14%至30萬兆瓦時
|深高速(00548)認購本金為5億元人民幣結構性存款產品
|丘鈦科技(01478)10月攝像頭模組產品銷量4593.8萬件，按年升43.6%
|京東方精電(00710)受託人購50萬股，總代價244.9萬元
|億達中國(03639)去年合約銷售金額按年跌19.4%至7.63億人幣
|騰訊(00700)回購103.9萬股，涉資約6.36億元
|副財長廖岷晤加拿大前總理克雷蒂安，願恢復經濟財金等合作；外交部表示加拿大總理本周訪華，習近平與李強分別會見
|李強稱實施財政金融協同促內需一攬子政策，優化消費貸貼息
|賈桂德接任中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表、大使；國務院任命蔣成華為商務部國際貿易談判副代表
|北京市人大會議25日召開，審議北京市政府工作報告等
|國防科工局表示殲10CE戰機外國實戰中擊落多架戰機
|光伏出口退稅4月取消，行業協會助抑制出口價格過快下滑
|QDII額度使用迎新規範表示2027年底前專戶佔比降至20%以內
|券商指電池出口退稅政策調整影響可控，今年迎搶出口局面
|四部門發文，首次對政府投資基金布局和投向系統規範
|「天馬-1000」無人運輸機完成首飛，最大載重達1噸
|中證監財政部完善「吹哨人」規定，最高獎勵增至100萬
|網信辦擬規範互聯網應用程序個人信息收集使用活動
|人行861億逆回購利率持平，淨投放361億；機構料12月新增人民幣貸款反彈至8000億，社融降至2萬億
|滬深兩市目前成交已達3.47萬億元，創歷史新高；2025年新開融資融券帳戶154.21萬戶，創十年新高
|廣期所調整鉑、鈀期貨合約漲跌停板幅度及交易保證金
|河南國企違規發境外債終身追責，嚴禁發一年期以內境外債
|萬達4億美元債成功展期兩年
|自變量機器人完成10億元A++輪融資，字節、紅杉等聯合投資
|閒魚據報推出潮玩寄賣業務，負責驗真偽和發貨，賣家可自主定價
|一汽公布腦機接口新專利，可增強複雜場景下意圖識別能力
|中科宇航「力鴻一號」飛行器完成業內首次亞軌道傘降回收試驗
|機構料12月內地美元計出口增速放緩至3%，進口增速減至0.9%
|永輝超市預計2025年淨利潤為負
|航天動力涉「證券虛假陳述責任糾紛」被起訴，累計668宗涉逾5000萬元
|台股盤中再創新高，收升0.92%，報30567.29點
|日本首相高市早苗或提前解散眾議院舉行大選
|澳洲東南部山火至今造成一死，300間建築物摧毀
|特朗普稱如歐洲拒就格陵蘭達成協議，不排除硬來
|現貨金亞洲早盤突破4600美元大關，受美國非農就業疲軟和伊朗局勢影響
|高盛預計油價2026年下跌，2027年逐步回升
|受澳洲兒童社交媒體禁令影響，Meta關閉了55萬個帳戶
|蜆殼準備開始投資委內瑞拉石油產業
|Grok人工智能色情圖片引發爭議，馬斯克罵英國政府「法西斯」
|市場研究機構指2025年蘋果以20%的市佔率領先全球智能手機市場
|李家超出席本周三立法會大會，議員可就支援宏福苑議案發言；黃偉綸稱宏福苑原址重建不切實際，擬改建為社區設施
|陳茂波稱新一份財政預算案下月25日發表，料資本帳目仍錄赤字
|香港海關今起將自由貿易協定中轉貨物便利計劃擴展至由內地經香港中轉往秘魯貨物
|馬鞍山新港城中心英皇戲院宣布結業
|發展局指港島多個海濱場地已成市民及旅客聚腳點，目標將維港海濱長廊總長度延至34公里
|免試駕駛執照網上籌半小時派完，300籌號先到先得
|立法會內會副主席料由何君堯擔任，另有指財會主席為吳永嘉
|中原十大屋苑周末錄9宗成交，按周升12.5%
|施永青稱香港樓市已走出熊市，料今年樓價最多升15%租金續上揚
|鷹君羅嘉瑞家族再入市掃貨，斥近1億購油塘柏景峰14伙單位
|紅山半島三獨立屋業主僭建在法院認罪，共罰款27.5萬元
|東亞卓亮料今明兩年美國減息及政策寬鬆，本港樓價續止跌回升
|陸東稱今年港股向上動能料將持續，IPO暢旺帶動成交額有望突破3000億元
|經絡按揭指去年按揭保險宗數創近10年新低
|李慧琼稱立法會設協調機制由陳振英和吳秋北擔任總協調人；立會內會正、副主席由金融界陳振英、選委界何君堯出任
|聯交所上市提名委員會物色上市委員會成員人選
