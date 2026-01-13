  • 會員
13/01/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數206253張增5965張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為206253張，較前增5965張；若計入其他月份的未平倉合約，總數236475張，增7142張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
12/01(一)20625359652364757142
09/01(五)20028863382293336566
08/01(四)193950-1388222767-514
07/01(三)19533872262232817279
06/01(二)18811211162160021694

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
12/01(一)740981524967521707
09/01(五)725742306950452384
08/01(四)70268-931892661-8429
07/01(三)7958664351010906125
06/01(二)73151-31894965-168

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社13日專訊》

