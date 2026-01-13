恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數206253張增5965張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為206253張，較前增5965張；若計入其他月份的未平倉合約，總數236475張，增7142張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/01(一)
|206253
|5965
|236475
|7142
|09/01(五)
|200288
|6338
|229333
|6566
|08/01(四)
|193950
|-1388
|222767
|-514
|07/01(三)
|195338
|7226
|223281
|7279
|06/01(二)
|188112
|1116
|216002
|1694
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/01(一)
|74098
|1524
|96752
|1707
|09/01(五)
|72574
|2306
|95045
|2384
|08/01(四)
|70268
|-9318
|92661
|-8429
|07/01(三)
|79586
|6435
|101090
|6125
|06/01(二)
|73151
|-318
|94965
|-168
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社13日專訊》
