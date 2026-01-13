期指高開418點報27015，國指期貨升135點報9347

期指高開418點報27015，國指期貨高開135點報9347，科指期貨高開123點報5986。
《經濟通通訊社13日專訊》
13/01/2026 09:15
