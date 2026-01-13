【夜期時段】即月期指最新報26832點，跌31點，低水16點

即月期指在夜期時段開市報26869點，升6點，高水21點，最新報26832點，跌31點，低水16點，合約成交310張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9291點，跌4點，高水6點，最新報9281點，跌14點，低水4點，合約成交838張。

《經濟通通訊社13日專訊》