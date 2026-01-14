即月期指最後交易價26973升110點，成交103644張

即月期指最後交易價26973，升110點，低水27點，成交103644張。即月國指期貨最後交易價9310，升15點，低水6點，成交88722張。另外，即月科指期貨最後交易價5903，升18點，低水5點，成交200973張。

《經濟通通訊社14日專訊》