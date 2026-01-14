《再戰明天》韓國央行公布議息結果，美國公布零售銷售等數據

韓國央行公布議息結果，及美國公布零售銷售等數據，料為周四（15日）市場焦點。



*亞特蘭大聯儲總裁發表講話，日本公布PPI*



各國重要經濟活動方面，韓國央行舉行貨幣政策會議並宣布利率決定。周四本港時間10:45am，日本外務大臣茂木敏充與菲律賓外長拉扎羅舉行聯合新聞發布會。晚上9:35pm，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克就經濟前景發表講話。



數據方面，周四7:50am（本港時間．下同），日本公布12月生產者物價指數，月率升幅料由0.3%收窄至0.2%，年率升幅料由2.7%收窄至2.4%。3:00pm，英國公布11月服務業指數，月率料由下滑0.3%改善至升0.1%；11月工業生產年率跌幅料由0.8%收窄至0.4%，月率升幅料由1.1%收窄至0.2%。同一時間，德國公布12月批發物價。6:00pm，歐元區公布11月工業生產，年率升幅料維持於2%，經季節調整月率升幅料由0.8%收窄至0.5%；11月貿易收支。9:30pm，美國公布11月出口物價；11月進口物價；12月零售銷售；連續申請失業救濟金人數料由191.4萬降至189.9萬；首次申請失業救濟金人數料由20.8萬升至21.5萬；1月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由負3.9升至1。



在本港，明日公布業績的公司有:大眾金融控股(00626)等。

《經濟通通訊社14日專訊》