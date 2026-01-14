《日入而息》百度傳研香港上市地位升級為主要上市，市場監管總局對攜程集團立案調查

李家超對新一屆立法會提出3個期盼，冀議員反映民意時不是隨波逐流

李家超稱宏福苑大火會問責到底，不論高層基層將追責懲處；財政司副司長黃偉綸稱宏福苑原址重建料9至10年，業權與法律問題挑戰大；陳國基稱全力以赴做好善後支援，強調有決心就規管制度進行全面徹底改革；陳國基稱申請維修資助大廈擬由市建局招標評標，以打擊圍標問題

議員江旻憓申報在新界持有一個出租住宅物業，霍啟剛全球有35個物業

政府計劃在銅鑼灣加設防撞設施，料開支預計約500萬元

許正宇稱將於亞洲金融論壇發布加強黃金中央清算系統建設最新計劃

獨立股評人David Webb因病離世終年60歲，證監會向其家人致以最誠摯的慰問

永明資產管理指AI非處於泡沫階段料投資熱潮尚未結束，對環球股票看法中性

老虎國際維持恒指今年目標30000點，看好創新藥、平台及新消費股

高力指寫字樓租金下行周期已接近尾聲，料今年整體市場租金再下調約3%

萊坊指今年樓價料升5%租金續創新高，中環超甲廈租金料升8%

港大經管學院預計本港今年經濟保持穩定上升，金融市場將承接去年升勢

國際建築事務所Benoy撤出香港，50名建築師受影響

金管局表示2025年12月外匯基金境外資產減少125億港元

即月期指最後交易價26973升110點，成交103644張