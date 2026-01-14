14/01/2026 19:11
《日入而息》百度傳研香港上市地位升級為主要上市，市場監管總局對攜程集團立案調查
|市場監管總局對攜程集團(09961)立案調查，涉嫌濫用市場支配地位壟斷；攜程指將積極配合市監總局調查，全面落實監管要求
|百度(09888)據報考慮將其香港上市地位升級為主要上市
|據報滙控(00005)前主席杜嘉祺將擔任顧問一職，其合同已經延期
|恒生銀行(00011)最後交易日平收告終報154.3元成交近97億元，本月27日正式除牌
|長建(01038)出售英國UK Rails交易已獲英國競爭及市場管理局審批，料本月內完成帶來理想收益
|傳阿里巴巴(09988)旗下千問明日發布重磅產品迭代；投資的PixVerse，發布AI影片生成工具
|快手(01024)傳通過首次發行離岸債券籌20億美元；標普予快手(擬發行的高級無抵押票據評級「A-」，評級展望穩定
|據報阿里、摩根資管等公司將參與瀾起科技香港上市
|證監會取得針對國家聯合資源(00254)前執董羅嘉偉取消資格令，為期三年
|滬深北交易所：融資保證金最低比例從80%提高至100%
|中國12月人民幣計出口增幅回落至5.2%，進口增幅擴至4.4%；中國12月美元計出口增幅擴至6.6%，進口增5.7%，均大勝預期；中國12月稀土出口量環比下降20%，全年出口同比增13%；中國12月煤炭、鐵礦石進口量及鋼材出口量均創單月新高
|路透指中國海關指示不允許英偉達H200入境
|特朗普對伊朗發威脅，中國外交部表示反對外部勢力干涉一國內政；特朗普繼續對伊朗施壓，稱對示威者的援助「正在途中」
|泰國高鐵地盤嚴重意外，起重機擊中客運列車釀最少22死55傷
《即日市況》
|午後獲利盤湧現，恒指兩萬七差半步收升151點報26999，阿里漲超半成
《深滬股市》
|交易所降槓桿，滬指收跌0.3%，兩市成交3.9萬億再破紀錄
《美元匯價》
|歐元最新報1.1651/53，日圓最新報158.74/78
《公司資訊》
|威兆半導體申在港IPO，去年首三季利潤飆升8.55倍
|優必選(09880)夥國評廣州提升人形機械人品質
|保誠(02378)委任范智廉接替Shriti Vadera擔任主席
|周大福創建(00659)已申請註冊最多50億人幣債務融資工具
|和黃醫藥(00013)發表治療肺癌藥物III期研究結果
|國泰(00293)下調2月客運燃油附加費，短途航班減至142元
|智譜(02513)聯合華為開源首個國產芯片訓練多模態SOTA模型
|工商銀行(01398)年金基金受託管理規模突破8000億
|中信銀行(00998)預告全年純利升近3%至706億人幣
|星展香港推出中小企可持續發展融資計劃，助力加速轉型
|皇冠環球集團(00727)附屬威海潤禾提交自願清盤呈請，集團不知情另擬促使撤回清盤呈請
|嘉華(00173)旗下北角嘉居．天后加推30伙，首批單位削優惠價格明減暗加
|遠洋集團(03377)上月協議銷售額按年跌44.7%，全年跌25.2%
|祈福生活服務(03686)完成出售銀條交易，獲1.6億人幣結算
|第一信用(08215)本月16日起取消上市地位
|新世界百貨(00825)謝惠芳辭任首席執行官，將採納領導層過渡安排
|晨訊科技(02000)去年收入按年跌7.4%至約3.97億元
|華營建築(01582)附屬訂立不超過1億元授信融資協議
|中廣核新能源(01811)去年12月完成發電量按年增加2.6%，全年減少0.8%
|越秀地產(00123)去年12月合同銷售金額按年下降約33.4%，2025全年跌7.3%
|信置(00083)獲MSCI環境、社會及管治評級「AAA」
|卓越教育(03978)受託人今購3.4萬股，總代價12.8萬元
《中國要聞》
|中國12月稀土出口量環比下降20%,全年出口同比增13%;中國12月煤炭、鐵礦石進口量及鋼材出口量均創單月新高;中國12月人民幣計出口增幅回落至5.2%,進口增幅擴至4.4%;中國12月美元計出口增幅擴至6.6%,進口增5.7%,均大勝預期
|海關總署指中國去年「新三樣」出口增逾27%，進口連續三個季度增長；中國去年對美國進出口4.01萬億元，佔中國外貿總值8.8%；中國去年對美國出口瀉20%創最大年度跌幅，對歐盟順差創新高；去年中國對拉美、非洲進出口分別增6.5%、18.4%；去年中國對歐盟進出口5.93萬億元，增6%；中國去年進口大豆逾1.1億噸創新高，關稅休戰後購近1000萬噸美國大豆；去年跨境電商進出口2.75萬億元，比2020年增近七成；去年中國工業機器人出口超過進口；去年廣東等7個外貿大省進出口共增2.7%，貢獻全國超一半增量；一些國家限制高技術產品對華出口，否則中國進口規模更高；中國外貿基本盤依然穩固，抗風險能力顯著增強；將積極擁抱人工智能發展，穩步提升外貿「含智量」
|中國2025年進出口45萬億元人民幣，出口增6.1%，進口增0.5%
|內地第六批高值醫用耗材集採開標，202家企業440個產品中選
|乘聯分會崔東樹稱未來三年中國電動車出口歐盟年均增速約20%
|全球存儲芯片供應緊張，國產芯片廠擴產，手提電腦續漲價
|上金所指今年聚焦自主可控安全高效金融基建，完善風險管理體系
|人行2408億逆回購利率持平，淨投放2122億；明日開展9000億元買斷式逆回購操作；人行深圳指便利支付服務去年激活入境消費264億元，同比增約三成
|2名網絡主播偷稅被查，稅務總局表示將規範主播行業稅收秩序
|財政部等三部門表示換樓退減個人所得稅政策延至明年底
|馬年賀歲紀念幣紀念鈔開售一分鐘賣光，二手叫價抬高數百至過千元
|字節據報正研發豆包新一代AI耳機，將由歌爾股份代工生產
《寶島快訊》
|台股收升0.76%，報30941.78點續創新高
《大國博弈》
《國際要聞》
|美國12月財政赤字達1450億美元，創該月份歷史新高；特朗普繼續抨擊鮑威爾，表示他「很快就會走人」
《外圍經濟》
|現貨白銀漲幅達5%，突破每盎司91.5美元新高
|德國首次同步拍賣三種長期國債
|日本央行行長植田和男稱薪酬和通脹可能持續溫和上升
|韓國交易所計劃從2027年12月起實行24小時交易
|美國奢侈品零售商Saks Global申請破產保護
|谷歌旗艦手機研發製造擬全面轉往越南
|Meta裁員逾千人，戰略轉向AI與智能眼鏡
《其他消息》
|李家超對新一屆立法會提出3個期盼，冀議員反映民意時不是隨波逐流
|李家超稱宏福苑大火會問責到底，不論高層基層將追責懲處；財政司副司長黃偉綸稱宏福苑原址重建料9至10年，業權與法律問題挑戰大；陳國基稱全力以赴做好善後支援，強調有決心就規管制度進行全面徹底改革；陳國基稱申請維修資助大廈擬由市建局招標評標，以打擊圍標問題
|議員江旻憓申報在新界持有一個出租住宅物業，霍啟剛全球有35個物業
|政府計劃在銅鑼灣加設防撞設施，料開支預計約500萬元
|許正宇稱將於亞洲金融論壇發布加強黃金中央清算系統建設最新計劃
|獨立股評人David Webb因病離世終年60歲，證監會向其家人致以最誠摯的慰問
|永明資產管理指AI非處於泡沫階段料投資熱潮尚未結束，對環球股票看法中性
|老虎國際維持恒指今年目標30000點，看好創新藥、平台及新消費股
|高力指寫字樓租金下行周期已接近尾聲，料今年整體市場租金再下調約3%
|萊坊指今年樓價料升5%租金續創新高，中環超甲廈租金料升8%
|港大經管學院預計本港今年經濟保持穩定上升，金融市場將承接去年升勢
|國際建築事務所Benoy撤出香港，50名建築師受影響
|金管局表示2025年12月外匯基金境外資產減少125億港元
|即月期指最後交易價26973升110點，成交103644張
|富達國際指盈利支撐配合政策助力，多元資產配置迎結構性新機
